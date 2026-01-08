Saprissa anuncia la venta de entradas para su primer juego del campeonato

El Deportivo Saprissa se prepara para enfrentar el primer partido del Torneo de Clausura 2026, encuentro donde será local, contra Puntarenas.

Los morados juegan el martes próximo (13 de enero) a las 8 p.m. y dieron a conocer un detalle muy importante para los aficionados, el precio de las entradas.

Con un valor de ₡3.500 la más barata, hasta ₡40 mil, la de mayor precio en el Club Morado, los tibaseños ya venden los tiquetes en su sitio web, Saprissa.com.

Para este duelo frente a los chuchequeros, los tibaseños no contarán con sus fichajes más recientes: el panameño Tomás Rodríguez; quien apenas el miércoles en la noche arribó al país. Tampoco estará el cubano Luis Paradela, quien regresa al plantel, así como el nicaragüense Bancy Hernández; quienes todavía no poseen el permiso de trabajo que extiende Migración y Extranjería.

Luego del debut ante los porteños, la siguiente fecha para los morados será el domingo 18 de este mes. Ese día, Saprissa viajará al Carlos Alvarado, en Santa Bárbara de Heredia, para enfrentar al Club Sport Herediano

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.