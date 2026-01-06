Saprissa prepara su debut en el Clausura 2026: ¿cuándo y contra quién juegan los morados?

Tras mostrar una pincelada de lo que presentará en el Torneo de Clausura 2026, el Deportivo Saprissa afina detalles para su primer juego de la temporada.

Los morados se dejaron ver en la actividad de los 90 Minutos por la Vida, pero sin sus fichajes más recientes: el panameño Tomás Rodríguez; el cubano Luis Paradela, quien regresa al plantel; el nicaragüense Bancy Hernández; y el arquero Minor Álvarez, anunciado este martes de manera oficial como nuevo jugador del equipo.

Los tibaseños apuran el paso porque el momento de saltar a la cancha está a la vuelta de la esquina.

¿Cuándo y contra quién debuta Saprissa? Se preguntará usted. La respuesta: la próxima semana.

Los saprissistas van por los tres puntos el martes de la otra semana contra Puntarenas. Ese día, a las 8 p.m., los morados recibirán en el Estadio Ricardo Saprissa a los chuchequeros.

Para esa fecha, los aficionados tampoco verán en la cancha a los foráneos Rodríguez, Hernández y Paradela, porque está en trámite el permiso de trabajo. Pese a que Paradela ya estuvo en el país, se le debe confeccionar todo de nuevo, presentar documentos y recibir la notificación de Migración y Extranjería para presentar papeles y acudir a las entrevistas.

Aunque no tendrá a los foráneos, ya que no poseen el permiso de trabajo, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se mostró complacido con los refuerzos.

“No traemos jugadores que están encasillados en un solo puesto, sino que traemos jugadores que pueden igualmente cumplir en uno, dos o hasta tres puestos en el terreno de juego. Creo que encontramos versatilidad en ellos.

“Son jugadores que, cuando saltan al terreno de juego, uno puede terminar o empezar jugando como extremo derecho, pero en algún momento los verán como centrodelantero, como mediocampista o como extremo por la izquierda. Eso es lo importante que nos dan ellos”, destacó Vladimir Quesada.

Luego del debut ante los porteños, la siguiente fecha para los morados será el domingo 18 de este mes. Ese día, Saprissa viajará al Carlos Alvarado, en Santa Bárbara de Heredia, para enfrentar al Club Sport Herediano.

Los integrantes del Deportivo Saprissa apuntan una vez más a la obtención del campeonato. (Mayela López/Mayela López)

La jornada tres también será de visita para los saprissistas, contra Sporting FC. Este partido se efectuará en La Argentina de Grecia, nueva sede del conjunto Albinegro. Ese encuentro será el 21 de enero.

El regreso a la Cueva, luego de dos jornadas como visitantes, será el 25 de enero, a las 6 p.m. Ese día, el Monstruo jugará contra Cartaginés.

“Lo que pasó en el torneo pasado quedó atrás y tocarlo no vale la pena. Ahora nos vamos a enfocar en este nuevo torneo, hacer bien las cosas y apuntar al primer lugar, que es el objetivo principal”, comentó Pablo Arboine, quien añadió que buscan prepararse de la mejor forma posible. Insistió en que el cetro es la meta final, pero dejó claro que deben ir paso a paso, sumar y crecer en el rendimiento juego a juego.

Finalmente, el 28 de enero Saprissa tendrá una nueva visita, esta vez a Pérez Zeledón. Ese encuentro será parte de la jornada de mitad de semana y se llevará a cabo en el Estadio Municipal, ubicado en el sur del país.

En total, en enero, Saprissa tiene dos juegos como local y tres como visitante.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.