Saprissa confirma a su nuevo portero

El Deportivo Saprissa confimó que Minor Álvarez será el nuevo guardameta para el Torneo Clausura 2026 que está a punto de iniciar.

El puesto de guardameta titular se mantenía vacante tras la inesperada renuncia de Esteban Alvarado a finales de diciembre.

Álvarez, de 36 años, se desvinculó del Marquense de Guatemala y ahora regresa al club que lo vio nacer como futbolista.

Saprissa anunció que el nuevo guardameta firmó por tres torneos cortos.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Álvarez y le desea el mayor de los éxitos en su segunda etapa con nuestra institución”, indicó el equipo morado.

Los morados estuvieron en los últimos días en la búsqueda de su sustituto, La Nación reveló que las negociaciones estaban con Alexandre Lezcano, Kevin Chamorro y Minor Álvarez, siendo este último el elegido por los tibaseños para llegar a custodiar el marco saprissista.

“Regresar a casa después de 15 años creo que para cualquier persona desde la parte de trabajo o la parte de la familia es motivante, es bonito y por supuesto que es un compromiso para el cual ya estoy preparado con la experiencia, con los partidos que el fútbol y la vida me han regalado. Sé que puedo soportar la exigencia y la presión que significa estar en un club grande”, dijo Minor hace un día en entrevista con este medio.

Saprissa destacó que Álvarez arrancó su carrera como profesional en 2010 y, tras un paso por Belén FC y el Santos de Guápiles, pasó al fútbol guatemalteco, donde mantuvo una importante carrera deportiva en dos etapas.

Primero, de 2013 al 2015, jugó con equipos importantes como Antigua, Malacateco y Xelaxú. Y, posteriormente, de 2021 a la actualidad, jugó con Marquense y Cobán Imperial, incluso con este último club fue campeón el Torneo Apertura 2022.

“Minor, con toda su experiencia, llega a reforzar e impulsar un departamento de guardametas que es integrado por dos promesas (Abraham Madriz e Isaac Alfaro), quienes son el futuro de la institución y han integrado a nuestro equipo desde sus divisiones menores, por lo que conocen a plenitud el ADN Morado y la exigencia de formar parte del equipo más ganador del país”, resaltó el club morado en su comunicado.

En el 2010, Minor Álvarez tuvo su primera participación con el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Con el Cobán Imperial, Álvarez realizó un total de 109 juegos y dejó el arco en cero en 39 oportunidades. Con Marquense, su última experiencia, jugó 14 veces y tuvo el arco en cero en cinco ocasiones para un total de 1.260 minutos en el terreno de juego.

Esta será su tercera etapa en el fútbol de Costa Rica, ya que de 2016 al 2021 estuvo en suelo nacional con clubes como Cartaginés, Herediano y Pérez Zeledón.

La experiencia de Minor Álvarez, no le da ventaja sobre Madriz y Alfaro, tampoco le garantiza la titularidad, así lo dejó claro Erick Lonis, durante la actividad de Los 90 Minutos por la Vida.

“Vamos a arrancar dándole la oportunidad a nuestros dos arqueros que han estado con nosotros en los últimos torneos que es Abraham Madrid e Isaac Alfaro, porteros muy profesionales, porteros que tienen todas las características de arqueros internacionales, trabajan mucho, son de ADN saprissista y tienen todas las capacidades para hacer frente a esta temporada”, expresó Lonis.

Movimientos en Saprissa

Llegadas

Minor Álvarez

Rachid Chirino

Tomás Rodríguez (panameño)

Bancy Hernández (nicaragüense)

Luis Paradela (cubano)

Salidas

Yoserth Hernández

Mauricio Villalobos

Gustavo Herrera

Nicolás Delgadillo

Esteban Alvarado (retiro)

Warren Madrigal