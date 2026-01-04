Fútbol

Habla el nuevo arquero del Saprissa: ‘Soy formado y criado aquí; tengo el corazón y la sangre morados’

Solo falta la firma, pero ya Minor Álvarez arregló con Saprissa para convertirse en el nuevo arquero morado. Estas son sus primeras declaraciones.

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El portero tico Minor Álvarez consiguió su primer título en Guatemala, con el Cobán Imperial. Instagram.
Minor Álvarez fue campeón de Guatemala en 2022 con el Cobán Imperial.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Minor ÁlvarezSaprissa
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.