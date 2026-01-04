Habla el nuevo arquero del Saprissa: ‘Soy formado y criado aquí; tengo el corazón y la sangre morados’

Minor Álvarez todavía no ha firmado, pero ya tiene todo arreglado para jugar con el Saprissa el próximo torneo. Así lo confirmó el propio jugador en entrevista con La Nación.

Los morados tuvieron que correr en los últimos días de diciembre a buscarle un reemplazo a Esteban Alvarado, quien anunció sorpresivamente su retiro del fútbol luego de la final del Apertura 2025 ante Alajuelense.

En la carpeta del club había otros nombres, como Kevin Chamorro o Alexandre Lezcano, pero finalmente Minor Álvarez fue el elegido.

Álvarez detalló que está muy ilusionado con la oportunidad de ponerse la camisa que lo vio nacer hacer 15 años, cuando debutó con el Monstruo.

-¿Cómo está su llegada a Saprissa? ¿Ya es jugador morado?

-La mayoría de los puntos están hablados y listos.

-Vuelve a donde comenzó todo...

-Regresar a casa después de 15 años creo que para cualquier persona desde la parte de trabajo o la parte de la familia es motivante, es bonito y por supuesto que es un compromiso para el cual ya estoy preparado con la experiencia con los partidos que el fútbol y la vida me han regalado. Sé que puedo soportar la exigencia y la presión que significa estar en un club grande.

-¿Qué significa llegar al Saprissa a sus 36 años?

— Creo que a cualquier jugador profesional de fútbol costarricense y de muchas otras nacionalidades les encantaría poder jugar en un equipo como este, específicamente Saprissa, y pues cuando recibí la llamada me alegré mucho por supuesto y empecé a imaginar cosas que podía lograr al tomar la decisión. Hice todo lo que estaba a mi alcance para conseguir mi salida de Marquense, para así poder continuar la negociación, porque salir de Guatemala era la primera parte.

“Me puse manos a la obra y posteriormente comenzaron las conversaciones para aterrizar cosas que ya habíamos más o menos hablado. Al final, pues creo que va a ser una experiencia muy bonita el regresar y demostrar que todos los años que estuve afuera valieron la pena.

-¿Solo una oportunidad así lo podía hacer volver a Saprissa?

-Lo conversé muchas veces con amigos y familiares que para regresar a Costa Rica tenía que ser una oportunidad única y que valiera mucho la pena en muchos aspectos, ya que en Guatemala sabemos de desde hace mucho se gana económicamente más que en Costa Rica. Yo tenía cierta convicción desde que me fui de que regresaría a Costa Rica… No sabía cuándo, ni a dónde, pero Dios tiene todo perfecto y planeado así que hay que hacer y respetar los planes que tiene.

-¿Qué le dice al saprissismo sobre su llegada?

- Pues a todos los saprissistas lo que les puedo decir es que soy uno más soy formado y criado en Saprissa. Siempre seguí al equipo desde lejos de una manera “muy recatada” se puede decir; nunca publiqué cosas de Saprissa por respeto a los equipos donde estaba, pero siempre con el corazón y la sangre morada.

“Siempre esperando esta oportunidad que hoy estoy viviendo. Cualquier jugador desearía poder recibir una llamada y una contratación de un equipo grande como Saprissa y hoy estoy cumpliendo un sueño que desde que me fui del club anhelaba”.

- ¿Cómo ve llegar al actual Saprissa con la presión de ser campeón de una vez?

- Bueno, a Saprissa siempre va a ser llegar con presión, llegar con como dicen con la “pistola en la cabeza”; pero parte de el porqué estoy a punto de firmar en un equipo como este es que me siento preparado, listo y con la capacidad de cumplir con las necesidades que un portero de Saprissa hoy en día merece y necesita .

“Entonces creo que poco a poco el tiempo va a ir respondiendo muchas interrogantes que la gente tiene y como lo dije por ahí, no soy el mismo arquero ni la misma persona de hace 15 años”.

-¿Cómo cree que convenció a Erick Lonis para apostar por usted para el arco?

-Como dije anteriormente, volver a casa siempre es una ilusión aunque ya uno se haya establecido en otro lugar, en otra liga. Después de casi 8 años que he jugado en Guatemala he tenido altos y bajos como cualquier futbolista, pero más altos en los últimos tiempos y pues eso creo que también se ve en las estadísticas y en los videos que tanto Erick Lonis como la comisión técnica tuvieron que analizar para poder tomarme en cuenta y poder estar negociando el regreso a casa.

-¿Es muy diferente el Minor Álvarez que salió del Saprissa hace más de una década al de ahora?

-Bueno creo que todas las personas después de 10 años somos otras, siempre lo he dicho yo he tenido amigos que después de 10 años los veo y no los reconozco no por la parte física sino por la parte emocional o por como hablan, como se comportan de una u otra manera y en mi caso es igual… Yo soy otro arquero, otro otra persona y creo que de una forma positiva porque estoy viendo los resultados que he tenido personalmente que no mucha gente lo sabe.

“Pero, los que sí me conocen desde hace 20 años se darán cuenta el esfuerzo que he hecho para para poder estar hoy acá y el esfuerzo que he hecho durante toda mi carrera desde que salí de Saprissa”.