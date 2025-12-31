Saprissa ya casi confirma a su nuevo portero: así va la negociación

Saprissa tiene prácticamente atado a su nuevo portero. Los morados avanzaron en las últimas horas de forma agresiva para asegurar al sustituto de Esteban Alvarado, quien decidió retirarse del fútbol.

Se trata de un hombre formado en sus divisiones menores y que cuenta con experiencia nacional e internacional. La S eligió a Minor Álvarez como el hombre que quieren para su arco.

Aunque la negociación no está 100% cerrada, La Nación conoció de fuentes cercanas al trato y de dirigentes morados que ya están muy cerca de estrechar manos. “Estamos a un 80%, lo que falta es muy poco”, detalló una fuente.

Ante esto, los saprissistas buscan aprovechar una oportunidad de mercado, debido a que Álvarez rescindió su contrato con Marquense de Guatemala, por lo que está en condición de agente libre.

Minor también generó interés en el país centroamericano, sin embargo él también tiene mucho interés en defender el arco saprissista, el cual lo vio nacer como guardameta.

A sus 36 años, Minor recibiría la oportunidad de ser el estelar del Monstruo, esto porque cuando inició su carrera tuvo que competir con Esteban Alvarado y otros guardavallas que en aquel momento tenían mayor trayectoria como Donny Grant, Víctor Bolivar y Adrián de Lemos, entre otros.

Las conversaciones entre el entorno del arquero y Saprissa continúan y se espera que entre este 31 de diciembre o a más tardar el 1° de enero se tenga el sí definitivo del jugador, para que pueda darse el anuncio oficial.

En la última temporada, Álvarez fue el estelar de Marquense, además de que recientemente hubo interés de la Selección de Guatemala por vincularlo al proceso que lideró el entrenador mexicano, Luis Fernando Tena.

Erick Lonis tenía una terna de guardavallas para reforzar el arco ante la salida de Alvarado. Además de Minor Álvarez, la cabeza deportiva del Monstruo mantuvo en análisis a Alexandre Lezcano (quien estuvo en San Carlos) y a Kevin Chamorro (futbolista que es ficha de Saprissa pero está cedido en el Rio Ave de Portugal).

Lezcano no era completamente del agrado deportivo de los morados, por lo que pasaba a ser una tercera opción. En el caso de Chamorro, el jugador quería seguir fuera de Costa Rica, ante esto su regreso era complicado; por esto la opción de Minor Álvarez tomó más fuerza, ya que cumplía también con el perfil deportivo que busca Vladimir Quesada.

La idea con el arquero que estaba en Guatemala, en caso de que se termine de formalizar el trato, es que sea una guía de Abraham Madriz (21 años), quien es el proyecto morado para comenzar a hacer un reecambio del arco.

Minor Álvarez sería el quinto refuerzo de Saprissa de cara al 2026, ya que los morados anunciaron al delantero panameño Tomás Rodríguez, también al extremo nicaragüense Bancy Hernández, además de los regresos de los cedidos Luis Javier Paradela y Rachid Chirino.

Saprissa enfocó mucho de su mercado en la zona ofensiva, mientras que atacó con rapidez un hueco que había quedado ante la sorpresiva decisión de Alvarado de decir adiós al fútbol. En el Saprissa todo hace indicar que el arco quedará en un hombre de casa que vuelve después de quince años fuera del club.