Histórico portero de Saprissa manda una alerta tras el retiro de Esteban Alvarado

Saprissa todavía no tiene claridad sobre lo que hará con su arco, los morados ya no contarán con Esteban Alvarado.

Consiguió ocho títulos como arquero del Saprissa. Su nombre está en la memoria de cualquier saprissista y es uno de los porteros históricos del arco morado. Marco Rojas es una voz autorizada para hablar de guardametas, y más aún si se trata del Monstruo.

Ante la salida de Esteban Alvarado, el exarquero cuestiona con fuerza la formación de los guardavallas en la “S” y hace un llamado a recuperar la identidad del portero saprissista.

Esteban Alvarado no continuará en el arco tibaseño porque deja el fútbol. La duda que queda en el aire es: ¿quién tomará su lugar? Para Rojas, el problema va mucho más allá.

“Yo creo que es un punto complejo, porque Saprissa no lo pensó y ahora está en un problema. Hace rato no se sacan figuras. Cuando yo tenía 18 años ya me ponían y uno sabía cómo estaba la cosa y no le asustaba nada. Tenemos mucho tiempo de no tener un portero con identidad Saprissa; entonces, esto es complicado para el equipo”, explicó.

Marco Rojas señaló que no es sencillo defender los tres tubos del plantel más ganador de Costa Rica.

“El puesto es difícil, el nivel de exigencia es muy alto y se puede decir que es el arco más complicado, porque el portero de Saprissa suele ser el de la Selección Nacional. Sin embargo, hace rato no veo eso, y es una de las cosas que más me preocupa”, reflexionó.

Rojas se refiere a que, por ejemplo, en la Copa del Mundo de 2002 el arquero titular de Costa Rica fue Erick Lonis (Saprissa), y en 2006 lo fue José Francisco Porras (también morado).

Ante este panorama, el histórico saprissista fue enfático en que no ve una solución clara en el mercado costarricense, por lo que apostaría por los jugadores de la casa, pese a que les nota ciertas falencias.

“Siento que a los que están les puede faltar madurez emocional y técnica. Son buenos físicamente, pero no veo esa técnica y ese dominio del balón que son necesarios, sobre todo en Saprissa”, recalcó.

Marco Rojas fue arquero del Saprissa en las décadas de los 70 y 80. (alonso tenorio)

Al preguntarle por Abraham Madriz, arquero suplente del Saprissa, Rojas respondió:

“Hay que darle el chance, pero tiene que ser consciente de que no se puede ser una promesa a los 25 años (Madriz tiene actualmente 21). Debe ser el arquero desde ahora y por mucho tiempo. Habrá que ver si es un buen elemento; desde la primera silbada uno va a notar este tipo de cosas y analizar el carácter que tenga”, añadió.

Por último, Rojas fue claro en que la dirigencia debería analizar por qué, a su criterio, el club lleva más de 20 años sin formar un portero completamente ‘Saprissa’.

“Yo creo que Saprissa debería preguntarse cómo es que no ha sacado un arquero de sangre morada. Para mí, el último que nació ahí fue Jorge Vindas”, finalizó.

Vindas estuvo en el Monstruo a finales de los años 90 e inicios de los 2000, donde compitió por la titularidad con Erick Lonis.