Saprissa cierra un gran negocio: vende a una de sus figuras, que firmó por cuatro años con su nuevo club

El Deportivo Saprissa cerrará el 2025 con un negocio que le traerá una buena cantidad de dinero a sus cuentas.

Los morados vendieron a uno de sus jugadores y lo hicieron en el momento preciso, porque el futbolista termina contrato con los morados en junio del otro año, por lo que corría el riesgo de que, ante una oferta, se marchara libre y no ingresara nada a las arcas saprissistas.

Warren Madrigal dejará el club tibaseño y será ficha del Nashville SC, equipo de la MLS de Estados Unidos. Con sede en la ciudad de Nashville, Tennessee, este club se unió a la Conferencia del Este de la MLS en el 2020.

La Nación conoce que Warren Madrigal superó las pruebas médicas y está listo para vincularse a su nueva escuadra.

“Warren ya firmó un precontrato por cuatro años y se marchará del país a mediados de enero. Para Saprissa es un buen negocio y, aunque no hablo de montos exactos, el cuadro morado recibirá una suma superior a los 500 mil dólares (unos ₡253 millones)”, dijo a este diario una fuente, que prefirió el anonimato.

El delantero se convertirá en legionario luego de su experiencia en el Valencia Mestalla, que no ejecutó la opción de compra incluida en su contrato de préstamo, debido a la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió durante su participación en la Copa Oro 2025 con la Selección de Costa Rica.

Warren empezó a retomar su forma física y futbolística al cierre del campeonato y, en la fase final, se convirtió en indiscutible en la formación de Vladimir Quesada.

Warren tendrá presencia en el Geodis Park, estadio del Nashville SC, con capacidad para 30 mil espectadores.

Warren Madrigal ya firmó un precontrato y tiene todo listo para marcharse a la MLS de Estados Unidos. (Jose Cordero/José Cordero)

Los “Coyotes”, como se le conoce al nuevo equipo de Warren Madrigal, disputaron los playoffs del Torneo de Copa de la MLS y jugarán en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El nuevo club de Warren Madrigal disputará su serie de ida y vuelta de la Primera Ronda contra el Atlético Ottawa, campeón de la Premier League Canadiense 2025.

Si Nashville SC avanza, recibirá al Inter Miami CF en los octavos de final el miércoles 11 de marzo y visitará Miami para el partido de vuelta el miércoles 18 de marzo.

Nashville SC, que es uno de solo nueve equipos de la MLS en participar en la Copa de Campeones de la Concacaf en al menos dos de las últimas tres temporadas, se clasificó a su segunda Champions Cup al derrotar al Austin FC en la U.S. Open Cup 2025 y conquistar el primer campeonato de un deporte profesional de alto nivel en la historia de Tennessee.

