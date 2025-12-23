Saprissa le dice no a José Saturnino Cardozo

El Deportivo Saprissa reaccionó ante el deseo de José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, quien pretende tener en su plantel a Jefferson Brenes.

Wilder Eusse, presidente de Liberia, confirmó a La Nación que José Saturnino Cardozo avaló la llegada de Brenes a Liberia. Por eso, la dirigencia pampera le hizo una propuesta a los morados.

“Lo de Jefferson no lo tenemos claro todavía. Nos gustaría que estuviera con nosotros. Hicimos una propuesta, un intercambio: les damos a Christian Reyes y ellos nos ceden a Jefferson. No hemos tenido respuesta porque eso se presentó el viernes y venía la final, pero estamos a la espera”, señaló Eusse.

Sin embargo, Cardozo no contará con el volante saprissista: Jefferson Brenes no se mueve del club tibaseño.

“La única forma de que Jefferson salga de Saprissa es que nos llegue una oferta internacional”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, quien de esta forma le puso fin a la intención de Liberia de fichar al volante de contención.

Liberia le planteó a Erick Lonis, el viernes anterior, un cambio: Jefferson Brenes por el defensa Christian Reyes, pero Erick resaltó que Brenes se queda en el equipo.

Los únicos morados que arribarán al conjunto aurinegro son Yoserth Hernández, quien negoció su salida con Saprissa y llega libre a Liberia; y Douglas Sequeira, defensa que tiene contrato con los morados hasta el 2028, pero será prestado a Liberia por un año.

Al igual que los pamperos, Saprissa está en proceso de cambios en la planilla de cara al Clausura 2026. Se darán movimientos y, entre las llegadas, los morados no descartan a Tomás Rodríguez, delantero panameño, ficha del San Miguelito.

El Olimpia de Paraguay pretendió a Rodríguez, pero no se ha concretado nada, por lo que en Saprissa no tiran la toalla por el canalero. Incluso, José Miguel Domínguez, periodista panameño, aseguró que Tomás Rodríguez hará una visita a Saprissa para conocer el estadio y todas sus instalaciones.

Jefferson Brenes no se mueve del Deportivo Saprissa, pese al deseo de Liberia de ficharlo. (Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis confirmó el regreso de Rachid Chirino, quien estaba a préstamo en San Carlos, y aguarda que la Universidad Craiova, de Rumanía, les defina si se dejarán al cubano Luis Paradela. De lo contrario, retornaría a Saprissa.

Otro posible movimiento en el club morado —pero no con futbolistas, sino en la dirigencia— es la eventual llegada de Víctor Cordero.

Se ha mencionado que volvería a la gerencia deportiva, pero de momento no hay nada confirmado. Sin embargo, Erick Lonis ha dicho que siempre ha estado de acuerdo en que regresen a la institución figuras que tuvieron éxito en ella.

Lonis comparte que se sumen figuras representativas del club, con profundo arraigo en los valores históricos de Saprissa, quienes contribuirán a fortalecer la identidad y el futuro deportivo del equipo.

