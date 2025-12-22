José Saturnino Cardozo se fija en tres jugadores de Saprissa y ya fichó a dos

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, quiere apuntalar a su equipo de cara al Torneo de Clausura 2026 y, para lograrlo, puso la mira en jugadores del Deportivo Saprissa.

Tres nombres están en la carpeta del timonel paraguayo, quien le encomendó a la dirigencia la contratación de los futbolistas.

Wilder Eusse, presidente de Liberia, le confirmó a La Nación que ya tienen a dos de las tres figuras pertenecientes al equipo morado. Falta que el club tibaseño responda por el tercer jugador.

“Estamos muy adelantados para contar con Yoserth Hernández y Douglas Sequeira; estamos cerrados con ellos”, dijo Wilder Eusse, quien añadió que le presentaron una propuesta a Saprissa para fichar a Jefferson Brenes.

“Lo de Jefferson no lo tenemos claro todavía. Nos gustaría que estuviera con nosotros. Hicimos una propuesta, un intercambio: les damos a Christian Reyes y ellos nos ceden a Jefferson. No hemos tenido respuesta porque eso se presentó el viernes y venía la final, pero estamos a la espera”, señaló Eusse.

El jerarca liberiano añadió que no han conversado con Jefferson Brenes, solo con la dirigencia de Saprissa, para hacer el cambio. Ellos cederían a Reyes, quien es defensa, y recibirían a Brenes.

“Con Jefferson no hemos hablado. Es solo un acercamiento con Saprissa y fue el viernes; imagino que no le habrán dicho. Nos gustaría, y vamos a ver si él está interesado en llegar”, mencionó Eusse, quien también explicó por qué Cardozo quiere a Jefferson.

“Nosotros somos los interesados y contactamos a Saprissa. Para nadie es un secreto que en el mediocampo sufrimos bastante este semestre. Solo a Pilone (Malcom) le tocó jugar casi todos los partidos, y lo mismo pasó con Padilla (Sebastián), nuestro juvenil. El profe nos dijo que necesitaba reforzar esa parte del campo y buscamos un jugador que tenga la experiencia para dar ese salto de calidad”, aseguró el presidente liberiano.

En Liberia quieren a Jefferson Brenes, los pamperos ofrecieron a Christian Reyes y llevarse a Jefferson. (Instagram/Instagram)

Wilder comentó que Yoserth Hernández llegará libre y Douglas Sequeira lo hará a préstamo por un año. En el caso de que Saprissa aprobara el cambio, mencionó que no han fijado detalles, pero aceptarían que Christian Reyes se marche libre y que Jefferson llegara a préstamo a Liberia.

Yoserth tenía contrato con los morados hasta diciembre del otro año, pero estaba finiquitando con el club, mientras que Douglas Sequeira, los saprissistas lo firmaron hasta el 2028.

De momento, Liberia solo ha firmado a Erick “Cubo” Torres, pero Wilder Eusse confirmó que contrataron a Abner Hudson, quien estaba en Pérez Zeledón, y que quieren a Suhander Zúñiga, del Cartaginés.

“Queremos a Suhander Zúñiga, pero debemos negociar con Cartaginés. Estamos a la espera de que ellos resuelvan lo de su cuerpo técnico, para ver si podemos tener a Suhander”, expresó Wilder Eusse, quien añadió que desean tener un Liberia más fuerte, pero señaló que el espacio de fichajes en diciembre es muy cerrado y complicado.

