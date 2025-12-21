¿Tomás Rodríguez y Luis Paradela llegarán a Saprissa? Erick Lonis aclara el tema de fichajes

El Deportivo Saprissa se quedó sin opción de ganar el título, y pese al dolor que causó la derrota, los morados no están de brazos cruzados y trabajan en el futuro inmediato.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club, sabe que el próximo mes inicia el siguiente certamen y por eso no pierde tiempo. Analiza opciones y sostiene reuniones con miras a mejorar el plantel.

En entrevista con La Nación, Lonis habló de algunos de los planes que tiene entre manos.

- ¿Qué se viene para Saprissa en cuanto a refuerzos?

- Tal vez no es el momento, pero le puedo decir que desde que yo llegué hemos venido haciendo ajustes. Algunos jugadores dejaron la institución, otros han ido a préstamo y ahora algunos regresarán. Ya eso lo hemos venido hablando desde hace rato, y también tenemos que hacer algunas contrataciones y algunos traspasos. Es obvio, y simple y sencillamente nosotros vamos a seguir mejorando.

- ¿Vienen extranjeros a Saprissa?

- Vamos a verlo. Hemos venido haciendo la gestión como siempre. Vamos a esperar esta semana cómo se desarrollan los acontecimientos, pero posiblemente, es muy posible.

- ¿Quiénes podrían venir? ¿Tomás Rodríguez, el panameño, es uno de ellos?

- Yo nombres no voy a dar. Estamos analizando algunas incorporaciones internacionales y debemos esperar lo de Luis Javier Paradela, ya que el 22 de este mes es la fecha límite en su contrato para avisarnos si sigue en Rumanía o no, o en otro equipo de Europa, y eso condiciona el tema de los extranjeros.

- ¿En cuanto a la final, Saprissa estaba para forzar a dos partidos más?

- Me parece que tenemos un equipo en reconstrucción y, con lo que teníamos, competimos. Le doy mérito al cuerpo técnico y a los jugadores. Me acuerdo de que, en un momento determinado, cuando llegamos, el equipo estaba en una disyuntiva: no se sabía si había presidente o no; se hablaba de la parte financiera, de déficit, de jugadores con bajo nivel por diferentes circunstancias, y en cuatro o cinco meses logramos competir. Eso es muy meritorio del cuerpo técnico y de los jugadores, y aun así estuvimos cerca de forzar una gran final.

- ¿Qué sensación le dejó esta final?

- Creo que fue una buena final. Competimos y rescato el ambiente de la misma, tanto en Saprissa como en Alajuela. Tal vez el 3-1 no refleja exactamente lo que pasó dentro de la cancha. El fútbol es así: hay que felicitar al rival y analizar lo que viene. Es importante saber que pudimos competir después de una situación difícil del equipo durante un año.

Tras disputar la final contra Alajuelense, Erick Lonis saludó y felicitó a Óscar el "Macho" Ramírez. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

- ¿Alajuelense fue el justo ganador?

- A la hora de la hora, al que gana hay que darle su mérito. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo para llegar hasta aquí. Creo que teníamos para forzar a dos partidos más, no se dio y estoy seguro de que en el futuro no seguirá siendo así, porque estamos haciendo cosas para ser más competitivos y mejorar en áreas donde hemos sido deficitarios.

- ¿Cómo califica su labor?

- Al margen de lo que uno diga o no, son los resultados globales e integrales los que cuentan. Hemos hecho un ahorro importante en la parte financiera. Hemos dado oportunidad a jugadores que vienen de otros equipos, hemos venido negociando con algunas instituciones para que lleguen jugadores nuestros y creo que vamos bien. La gente ve resultados, pero estamos trabajando en mejorar las divisiones menores, y tenemos ofertas por algunos futbolistas de ligas menores, lo cual es importante.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.