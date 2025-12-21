Puro Deporte

Silencio, tensión y amago de pelea con aficionados: crónica de todo lo que pasó frente al camerino de Saprissa

Los jugadores morados debieron soportar gritos y algunas ofensas de aficionados de Alajuelense

Por Milton Montenegro

El pitazo final dejó al Deportivo Saprissa con las manos vacías en el Estadio Alejandro Morera Soto. Miles de liguistas festejaban la obtención del título 31, mientras, en silencio, casi en soledad, los integrantes del cuadro morado se refugiaron en su camerino, a la espera de salir del estadio rojinegro.








Deportivo SaprissaSaprissaAlajuelense
