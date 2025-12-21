Puro Deporte

Vea la insólita forma en que Saprissa debió salir por seguridad del estadio Alejandro Morera Soto

Los futbolistas del Saprissa permanecieron por más de una hora en el camerino de visitantes del estadio Alejandro Morera Soto

Por Juan Diego Villarreal y Milton Montenegro
Jugadores del Saprissa salieron del estadio en busetas de Fuerza Pública







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

