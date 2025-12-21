Vea la insólita forma en que Saprissa debió salir por seguridad del estadio Alejandro Morera Soto

El Deportivo Saprissa no pudo salir del estadio Alejandro Morera Soto en el autobús que originalmente los trasladó desde el hotel de concentración al reducto manudo, tras el compromiso que perdieron 3-1 y que le dio la corona del Torneo Apertura 2025 a Liga Deportiva Alajuelense.

Los jugadores morados permanecieron por más de una hora encerrados en el camerino antes de poder retirarse, debido a la gran cantidad de personas en las afueras del estadio, lo que hizo imposible el ingreso del autobús. Además, la situación representaba un riesgo para la integridad física de los futbolistas y el cuerpo técnico.

Cada vez que los jugadores del plantel salían del vestuario, recibían insultos y gritos por parte de los seguidores de la Liga que se encontraban cerca. En primera instancia, por esa razón se retrasó la ceremonia de premiación.

Los miembros de la Fuerza Pública resguardaron a los jugadores del Deportivo Saprissa, que debieron salir en busetas. (La Nación/Fotografía: John Durán)

Ante la tensa situación, la seguridad privada del cuadro manudo coordinó con la Fuerza Pública para que el plantel morado pudiera salir de forma expedita y segura, por lo que se ideó un plan para evacuar a los futbolistas.

Luego de una larga espera, la Fuerza Pública proporcionó tres busetas para que los jugadores las abordaran y así salir del reducto rojinegro.

Antes de que el plantel saprissista abandonara el estadio, los miembros de la Fuerza Pública acordonaron los alrededores del Morera Soto para evitar el ingreso de aficionados erizos, con el fin de resguardar la integridad física de los jugadores y prevenir incidentes, permitiendo una salida segura.

Algunos jugadores se mostraban visiblemente impacientes por permanecer en el camerino; sin embargo, su seguridad era lo más importante, por lo que no podían salir de forma abrupta y quedar expuestos a agresiones o enfrentamientos, ya que muchos fanáticos de la Liga los estaban esperando en las afueras.

El defensor Kendall Waston, tras recibir la medalla de subcampeón, afirmó: “Estamos dolidos por no haber ganado la copa en este torneo. La verdad, duele no ganar. Queremos seguir levantando copas, pero el campeonato es justo y merecido para Alajuelense”.

Por su parte, el técnico Vladimir Quesada aseguró: “Unas veces se gana y otras se pierde. No estamos acostumbrados a perder, no nos gusta perder. Esto fue lo que nos tocó en este momento y lo aceptamos. Esperamos volver el próximo semestre con más fuerza. Creo que fue una buena temporada, pero no logramos lo que queríamos”.

Los futbolistas permanecieron por más de una hora en el camerino de los visitantes del estadio Alejandro Morera Soto