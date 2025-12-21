¡Se picó Vladimir Quesada! Vea al DT de Saprissa hacer un polémico gesto con las manos tras perder la final

Vladimir Quesada hizo este polémico gesto tras perder la final con el Saprissa ante Alajuelense.

Cayó el telón del Torneo Apertura 2025 y Liga Deportiva Alajuelense alcanzó la estrella número 31 en la final ante Saprissa.

Como cualquier disputa por el título, el encuentro dejó numerosas imágenes llamativas, una de ellas protagonizada por el entrenador del cuadro morado, Vladimir Quesada.

En medio de los festejos, y mientras el cuadro tibaseño abandonaba la cancha, la cámara del fotógrafo de La Nación John Durán captó a Quesada haciendo con sus manos los números “cuatro” y “cero”.

Naturalmente, Vladimir hacía alusión a los 40 cetros que tiene Saprissa, nueve más de los que tiene Alajuelense, contando el que obtuvieron en este Torneo de Apertura 2025.

Todo prosiguió con normalidad en el estadio Alejandro Morera Soto, los festejos de un lado y las caras largas del otro. Pero Quesada, quien usualmente se mantiene ecuánime, esta vez dejó una estampa que dará mucho de qué hablar luego del partido decisivo entre los dos equipos más populares del país.