Guadalupe FC vs. Herediano: ¿A qué hora y por qué canal puede ver el duelo entre el ‘Team’ y los guadalupanos?

El compromiso de esta noche entre Guadalupe FC y el Club Sport Herediano es un duelo entre dos realidades distintas: el colero frente al líder.

Es el partido de la supervivencia contra la consolidación de un proyecto, por lo que ambos conjuntos llegan obligados a ganar para aspirar a cumplir los objetivos trazados en el Torneo Clausura 2026.

Para el Team, un traspié no es negocio en su lucha por consolidarse en la cima, mientras que para los josefinos es indispensable sumar de tres tras una campaña irregular.

Guadalupe FC y el Herediano, se miden este miércoles en el estadio Colleya Fonseca. René Miranda y Marcel Hernández serán protagonistas del compromiso. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿A qué hora y en qué canal transmitirán el partido entre Guadalupe FC y Herediano? Copiado!

El juego entre guadalupanos y florenses se realizará en el estadio José Joaquín Colleya Fonseca, a partir de las 8 p. m., y será transmitido por FUTV.

¿Cómo llega el Herediano para su juego ante Guadalupe FC? Copiado!

El conjunto rojiamarillo afronta el compromiso como líder del campeonato, con 19 puntos. En su último partido derrotó 3-0 a Pérez Zeledón, por lo que busca mantenerse en la primera posición del certamen.

¿Cómo llega Guadalupe para su juego ante Herediano? Copiado!

Los vecinos de Goicoechea cayeron 0-2 en casa frente al Deportivo Saprissa en su más reciente presentación y les urge ganar en el inicio de la segunda vuelta del campeonato.

Los números de Herediano en el certamen Copiado!

Es el equipo más ganador, con seis victorias para un total de 19 puntos. Además, es el conjunto más goleador, con 15 tantos, y el menos vencido, con solo cuatro anotaciones en contra.

Los números de Guadalupe en el certamen Copiado!

Con apenas seis puntos, es el equipo con menos triunfos, al sumar solo una victoria. Además, contabiliza nueve goles a favor y 18 en contra, lo que lo convierte en el más goleado de la campaña.

La gran deuda de Herediano Copiado!

Aunque en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, luce invencible, de visita los florenses apenas suman cuatro puntos de 12 posibles. Registran dos derrotas, un empate y una victoria.

La gran deuda de Guadalupe Copiado!

Para los guadalupanos será su quinto compromiso en casa. En el Colleya Fonseca tienen un triunfo y tres derrotas.

Su último enfrentamiento Copiado!

En la primera vuelta del Torneo Clausura, Herediano goleó 4-0 a Guadalupe en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.