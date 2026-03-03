Puro Deporte

Herediano domina las principales estadísticas del campeonato, pero también tiene un gran pendiente

Herediano es el equipo más sólido de la primera vuelta del Torneo Clausura, sin embargo hay una estadística en la que es penúltimo

Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
Luis Ronaldo Araya y Marcel Herández (9) celebran la anotación del primero ante el Pérez Zeledón, en el juego que terminó 2-0 a favor del Team. Los florenses han marcado 15 goles en la campaña. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







