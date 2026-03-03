Herediano domina las principales estadísticas del campeonato, pero también tiene un gran pendiente

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luis Ronaldo Araya y Marcel Herández (9) celebran la anotación del primero ante el Pérez Zeledón, en el juego que terminó 2-0 a favor del Team. Los florenses han marcado 15 goles en la campaña.

La dirigencia del Club Sport Herediano resaltó la buena labor del técnico José Giacone al mando del plantel durante el Torneo Clausura 2026, así como los logros individuales, pero también mantienen un déficit que deben atender pronto.

Giacone, quien llegó en diciembre pasado procedente del Diriangén de Nicaragua, donde fue campeón, cerró la primera vuelta como líder del certamen, brindándole confianza absoluta a un grupo que venía de un enorme fracaso tras no clasificarse a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Los rojiamarillos abrirán la segunda vuelta del campeonato este miércoles, cuando visiten a Guadalupe FC a las 8 p. m. en el estadio José Joaquín Colleya Fonseca, con el fin de mantener la primera posición que ostentan con 19 puntos, seguidos por Saprissa con 18, Cartaginés con 17 y San Carlos con 16.

Además, el gerente deportivo, Gustavo Pérez, resaltó los logros individuales que han potenciado el buen momento del club y demuestran el nivel mostrado por sus jugadores.

“El cierre de la primera etapa del torneo fue bastante satisfactorio para nosotros, donde hemos logrado equilibrar la fortaleza defensiva con la contundencia en el marco rival. Fuimos muy sólidos; de ahí las estadísticas que nos permiten tener un parámetro importante para afrontar la segunda vuelta”, explicó Pérez.

Para el gerente deportivo, el hecho de que el equipo florense se adueñara de la cima del certamen habla bien del conjunto y de la unión del grupo, más allá del trabajo individual, resaltó en un audio enviado por el departamento de prensa del club.

En el plano defensivo, el Team se consolidó como el equipo con la zaga más sólida del campeonato, al recibir únicamente cuatro goles en esta primera ronda, de los cuales solo uno fue en casa.

Herediano y las estadísticas individuales

No obstante, el protagonismo rojiamarillo no se limita a la defensa. En ofensiva, Herediano finalizó como el conjunto más goleador del certamen, con 15 anotaciones en nueve compromisos.

“Es importante resaltar el trabajo de la estructura defensiva y ofensiva que se viene desarrollando. Es un trabajo de grupo. Todos estamos conscientes de la importancia de haber quedado en primer lugar. Vienen nueve partidos que vamos a luchar para continuar esta senda. Vamos a defender con todo este primer lugar”, dijo Pérez.

En el plano individual, el arquero Dany Carvajal se posicionó como el guardameta con más vallas invictas, al registrar cinco porterías en cero en nueve encuentros.

Mientras tanto, en cuanto a las estadísticas de asistencias, Elías Aguilar encabeza la tabla con cuatro pases a gol, seguido por Jurguens Montenegro y Marcel Hernández, con tres cada uno.

La escuadra florense además finalizó con un rendimiento del 100 % en casa, pues ganó todos sus partidos en el estadio Carlos Alvarado.

En cuanto a los minutos de la regla Sub-21, el conjunto rojiamarillo, al cierre de la primera vuelta, es noveno entre los 10 equipos de la máxima categoría, con apenas 495 minutos acumulados de los 1.220 que deben contabilizar al final del torneo, de lo contrario perderían tres puntos al final de la primera fase.

El técnico José Giacone en su momento aseguró que los jugadores escogidos paea cumplir la regla fueron llamados a las Selecciones menores, con el caso de Gabriel Sibaja y Nick Bennette, por lo que tuvieron que subir a figuras como Daniel González y Sebastián López, entre otros, que no venían entrenando con el primer equipo.

De momento, la única estadística que no lideran es la de goleo, donde el cubano Marcel Hernández suma tres tantos, mientras que Ronaldo Cisneros, de Alajuelense, Fernando Lesme, de Liberia, y Brian Martínez, de San Carlos, contabilizan cuatro cada uno.