Herediano expone las claves para aferrarse a la cima del campeonato

Herediano cerró la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 como líder, posición que defenderá ante el acecho de clubes como Saprissa

Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
El Herediano fue el equipo más constante en la primera vuelta del Torneo Clausura 2026, lo cual los mantiene en la primera posición del campeonato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







HeredianoJosé GiaconeTorneo Clausura 2026Danny CarvajalAarón Murillo
