Herediano expone las claves para aferrarse a la cima del campeonato

El Herediano fue el equipo más constante en la primera vuelta del Torneo Clausura 2026, lo cual los mantiene en la primera posición del campeonato.

Al cierre de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026, el Club Sport Herediano se mantiene como líder absoluto, demostrando contundencia y equilibrio defensivo bajo el mando del técnico argentino José Giacone.

En su estadio, el Carlos Alvarado de Santa Bárbara, suma cinco victorias en el certamen y, de visita, cuatro puntos de 12 posibles, para un total de 19 unidades. Le siguen Saprissa con 18, Cartaginés con 17 y San Carlos con 16.

Sin embargo, los florenses son conscientes de que no han ganado nada y, por el contrario, la segunda etapa del certamen será aún más dura, donde no pueden trastabillar si desean mantenerse en la cima del campeonato, ganar la primera fase y asegurar un lugar en una eventual final nacional.

El técnico José Giacone, tras la victoria de 3-0 ante Pérez Zeledón, confesó que el equipo debe ser más contundente como visitante y que, para eso, tienen que mejorar algunos aspectos en los que han mostrado deficiencias.

“La valoración de la primera vuelta es muy buena. Ahora bien, en los partidos me gustaría ser siempre el dominante. A veces se domina con el balón y en otras se maneja el partido sin el balón, como lo hicimos en su momento ante Pérez Zeledón, en la segunda parte”, expresó Giacone.

Para el estratega, el plantel debe estar siempre preparado para todas las fases del juego, a fin de no verse sorprendido en los partidos.

“Me gustaría tener más volumen de juego en ataque y ser más ofensivo en el sentido del manejo del balón, más agresivo. A veces hemos perdido muchos balones y entramos en una confusión que no nos permite hacer dos o tres pases seguidos, lo que nos daría otro manejo. Todo eso debemos mejorarlo”, añadió Giacone.

Herediano apuesta a la constancia

Por su parte, el guardameta Dany Carvajal, quien es el portero que más vallas invictas suma en el torneo, con un total de cinco, destacó la compenetración del grupo durante los entrenamientos y en los compromisos.

“Debemos mantener la misma constancia en la segunda parte del torneo. Continuar con los mismos números, pero no solo en los resultados, sino también en el GPS de los entrenamientos y otros aspectos. Esa constancia y regularidad fue lo que nos permitió ganar el título 31 y debemos continuar así”, añadió Carvajal.

El volante Aarón Murillo admitió que existe una gran satisfacción por el trabajo realizado durante la primera vuelta y que ahora deben asumir con la misma responsabilidad la segunda parte de la campaña, para no vivir la frustración del Apertura 2025.

“Aprendimos bastante el torneo pasado, de los errores muy graves que cometimos. Pelear en la última fecha una clasificación no es bonito y no queremos pasar de nuevo por eso. Para este campeonato nos cerramos como camerino. Sabemos que tenemos un grandísimo equipo, pero no podemos descuidarnos”, enfatizó Murillo.

El defensor Everardo Rubio destacó el buen trabajo defensivo, al recibir solo cuatro goles en nueve compromisos, así como la competencia por ganarse un lugar en el equipo.

“Herediano siempre se ha caracterizado por tener buenos equipos; siempre se ha rodeado de gente de calidad y el rendimiento se eleva al ser exigido en cada entrenamiento. Mantener el marco en cero es un trabajo de todos y, si logramos hacerlo, contamos con una artillería muy buena que puede definir un partido en cualquier momento, como ya lo han hecho”, declaró Rubio.