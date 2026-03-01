José Giacone tiene en la mira corregir la gran deuda del Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico José Giacone tiene al Herediano líder del Torneo Clausura 2026, gracias al desempeño del equipo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El Club Sport Herediano, al cierre de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026, es el líder del certamen con 19 puntos. Además, es el equipo más goleador del torneo, con 15 tantos, y el menos goleado, con apenas cuatro anotaciones en contra.

Sin embargo, el técnico argentino José Giacone tiene en la mira corregir la gran deuda que presenta el Team en la presente campaña y que no han logrado subsanar.

En el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara suman 15 puntos, pero fuera de casa solo han obtenido cuatro, tras caer en dos ocasiones ante el Municipal Liberia (1-0) y San Carlos (1-0), empatar frente a Alajuelense (1-1) y conseguir una única victoria ante Sporting (0-2).

“Hemos hecho una buena primera vuelta. En estos nueve partidos vamos de primeros, por lo que pienso que las cosas las hicimos correctamente, pero sabemos que siempre debemos seguir creciendo como equipo”, resaltó Giacone.

El estratega florense indicó que aún falta la mitad del campeonato, por lo que no pueden confiarse, pues es una etapa que se vuelve más exigente.

“Es una etapa que se pone más dura porque hay lucha por el descenso y por la clasificación, por lo que debemos estar siempre preparados y ser humildes, pero creyendo en nuestras cualidades para enfrentar todos los partidos que vienen como una final”, manifestó Giacone.

Según el técnico argentino, hay una falencia que deben corregir, pensando que en la segunda vuelta deberán afrontar duelos ante Saprissa, Cartaginés y el mismo Puntarenas FC fuera del Carlos Alvarado.

“Tenemos una deuda de visita. Acá fuimos contundentes al jugar cinco partidos y sumar 15 puntos, pero pienso que debemos mejorar como visitantes. Es algo que debemos valorar, tomar buenas decisiones a la hora de competir fuera de casa y considero que es un pendiente nuestro”, enfatizó Giacone.

Precisamente, el Team tendrá a continuación dos salidas muy complicadas: al estadio Joaquín Colleya Fonseca para enfrentar a Guadalupe FC y al estadio Ricardo Saprissa para medirse al Deportivo Saprissa.

“Tenemos dos visitas muy difíciles, pero confiamos en este grupo y en mis jugadores. Hay que ir a hacer un buen trabajo fuera de nuestra casa y pensar en sumar de tres también. Es algo que tenemos pendiente. No podemos relajarnos por estos triunfos en casa y debemos seguir sumando”, admitió Giacone.

Para José Giacone, lo que viene será aún más complicado, por lo que deben luchar con los mismos ideales con los que han trabajado para mantener la posición de privilegio en el campeonato.

“Debemos mantener los pies sobre la tierra, ser humildes para retroalimentarnos y seguir mejorando como equipo. Este es un muy buen grupo humano y eso es importante para mí. No es un detalle menor tener una sana convivencia y una competencia sana en una planilla muy competitiva”, comentó Giacone.