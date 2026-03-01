Puro Deporte

José Giacone tiene en la mira corregir la gran deuda del Herediano

El técnico José Giacone mantiene al Herediano como líder del Torneo Clausura, pero hay un aspecto que debe mejorar

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
El técnico José Giacone tiene al Herediano líder del Torneo Clausura 2026, gracias al desempeño del equipo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026Pérez Zeledón
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.