Herediano vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y por qué canal ver el duelo entre el Team y los generaleños?

El Club Sport Herediano y el Municipal de Pérez Zeledón concluirán este sábado la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 con realidades muy diferentes.

Los florenses pelean por el primer lugar del certamen, mientras que el cuadro generaleño, que fue el primer líder del campeonato, pasa por horas bajas y ha caído a los últimos puestos, con un rendimiento irregular.

El Team buscará su sexta victoria en el torneo, mientras que los isidreños apenas la segunda, lo que refleja el bajo nivel que han mostrado en la actual temporada.

El argentino José Giacone, entrenador del Herediano y el estratega mexicano Luis Alberto Orozco, del Pérez Zeledón, se enfrentarán en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (La Nación/La Nación)

¿A qué hora y por qué canal se puede ver el partido entre Herediano y Pérez Zeledón?

El encuentro se jugará a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, y se podrá ver por la señal de FUTV.

¿Cómo llega Herediano al partido?

El Team comparte el liderato del Torneo Clausura 2026 con Cartaginés, ambos con 16 puntos. Los rojiamarillos tienen 12 goles a favor y cuatro en contra, mientras que los brumosos registran ocho anotaciones a favor y cinco en contra.

En su última presentación, los florenses perdieron 1-0 como visitantes frente a San Carlos.

¿Cómo llega Pérez Zeledón al partido?

El conjunto generaleño es sétimo del certamen con ocho puntos, empatado con Sporting, mientras que Guadalupe suma seis y Liberia cinco. ‘Los Guerreros del Sur’ vienen de ceder un empate en casa frente a los guadalupanos.

Herediano en casa

El cuadro florense se muestra intratable como local, al sumar cuatro victorias ante Saprissa (2-0), Guadalupe (4-0), Puntarenas FC (2-1) y Cartaginés (1-0), lo que lo convierte en el mejor equipo en casa del torneo. Además, contabiliza cinco triunfos en la campaña, tras sumar la victoria como visitante ante Sporting.

¡ES HOY, ES HOY! 😍🐅



🎟️ Adquirí tu entrada para ver al líder del torneo en: Boletería del Estadio a partir de las 3:30pm y https://t.co/XB2wDg9ues 🔥



¡VAMOS TEAM! ❤️💛 pic.twitter.com/4cOeyK1zEo — Club Sport Herediano (@csherediano1921) February 28, 2026

Pérez Zeledón como visitante

Los isidreños tienen cuatro partidos fuera de casa en el campeonato, en los cuales registran dos empates ante Liberia (1-1) y Sporting FC (0-0), además de dos derrotas frente a Cartaginés (1-0) y Puntarenas FC (1-0).

Pérez Zeledón, el rey de los empates

Mientras Herediano suma solo un empate en el certamen, los generaleños son el equipo que más veces ha igualado en el marcador, con cinco empates.