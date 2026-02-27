Jafet Soto confirma cuándo jugará Herediano su primer partido en el nuevo estadio Rosabal Cordero

El presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, espera poder cumplir con los plazos establecidos para la inauguración del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Para el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto Molina, no hay vuelta atrás y ya tiene muy clara cuál sería la fecha aproximada para que el Club Sport Herediano dispute su primer partido en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

En la asamblea de socios de la Asociación Club Sport Herediano, realizada la semana pasada, Jafet expuso diferentes temas administrativos y deportivos de la institución, pero también se refirió a la inauguración del inmueble.

Cabe recordar que Fuerza Herediana es quien actualmente administra al Herediano; sin embargo, es la Asociación la que mantiene la potestad del club, por lo que los socios deben estar de acuerdo con las determinaciones que se tomen.

El jerarca florense aseguró en enero de este año: “No hay forma de que no esté este semestre (el estadio). Se han visto algunas fotos y tomas del avance de las obras y se está haciendo todo lo posible para concluir. Aunque se han mencionado algunas fechas, a mediados de 2026 ya se debería poder jugar en el estadio Eladio Rosabal Cordero”, comentó Soto.

La intención del presidente florense es mantener esa fecha, y así lo explicó en la asamblea de socios.

El estadio Eladio Rosabal Cordero y sus increíbles vistas

“Nuestra intención es terminar el estadio en este semestre y estar jugando en agosto nuestro primer partido en la nueva casa. Hay que recordar que el campeonato termina en junio y en agosto comienza el próximo torneo, y para esas fechas esperamos ya poder jugar en el Rosabal Cordero y contar con el apoyo de la afición”, explicó Soto a La Nación.

También se informó a los socios que la gramilla del nuevo reducto será sintética y tendrá unas dimensiones de 105 metros de largo por 68 de ancho, es decir, las mismas que tenía el antiguo inmueble.

Un proyecto ambicioso

Las obras del nuevo estadio comenzaron con la demolición del antiguo recinto, que inició el 22 de julio de 2020, mientras que la colocación de la primera piedra del nuevo complejo se realizó el 6 de noviembre del mismo año.

La afición rojiamarilla se había ilusionado con tener lista su propia casa; sin embargo, la pandemia de la covid-19 pronto cambió las fechas establecidas, lo que empezó a retrasar las obras.

Además, una serie de recomendaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos también hizo que no se dieran grandes avances. Asimismo, el traslado de materiales desde China atentó contra la obra; aunque Fuerza Herediana continuó con su proyecto contra viento y marea, a pesar de los inconvenientes.

“De momento vamos bien. Estamos respetando las fechas establecidas y esperamos cumplir con lo que hemos planteado de jugar en agosto. No ha sido fácil, pero continuamos con los objetivos propuestos”, añadió Soto.

Así avanza construcción del hotel del estadio Rosabal Cordero

El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero tendrá una capacidad para 12.000 personas y será el más tecnológico de Centroamérica.

Entre las novedades del inmueble destaca que será totalmente techado. No utilizará una estructura convencional de láminas de zinc, sino una lona especial, reconocida por su resistencia y flexibilidad, lo que permite adaptarse a distintos diseños a nivel mundial.

En el sector sur del estadio se construye un hotel de siete pisos, con 118 habitaciones y un costo aproximado de $33 millones. Los aficionados al Herediano podrán incluso hospedarse y observar los partidos desde las habitaciones con vista a la cancha, además de contar con parqueos subterráneos para unos 400 vehículos.

Se tiene previsto que el estadio tenga en funcionamiento más de 100 locales comerciales a disposición del público.