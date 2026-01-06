Fútbol

Jafet Soto vuelve a cambiar fecha para la inauguración del Estadio Eladio Rosabal Cordero

Atraso en los contenedores que trasladan los materiales desde China es una de las causas del nuevo cambio de fecha para el estadio de Herediano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Avances del inmueble Vistas desde lo más alto Colocación de la lona 23 de diciembre del 2025 Cortesía: Herediano
Las obras del estadio Eladio Rosabal Cordero iniciaron durante la época de la pandemia, en 2020. Actualmente, la gradería del sector este ya está totalmente techada. (La Nación/Cortesía: Herediano)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafet SotoEstadio Eladio Rosabal CorderoHerediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.