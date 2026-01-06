Jafet Soto vuelve a cambiar fecha para la inauguración del Estadio Eladio Rosabal Cordero

Las obras del estadio Eladio Rosabal Cordero iniciaron durante la época de la pandemia, en 2020. Actualmente, la gradería del sector este ya está totalmente techada.

Seis años después de presentarse el proyecto para la remodelación del estadio Eladio Rosabal Cordero, en enero de 2020, el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que no hay marcha atrás e incluso adelantó una fecha aproximada para la inauguración del inmueble

Meses atrás, tanto Soto como el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, comentaron que el reducto florense, el cual tendrá una capacidad para 12.000 personas, podría estar listo entre marzo y abril de 2026; no obstante, el traslado de materiales desde China y otros inconvenientes pospusieron la fecha propuesta.

En su más reciente atención a la prensa, el domingo anterior al inicio de los 90 Minutos por la Vida, Jafet Soto aseguró que el proyecto se encuentra en su etapa final y que, definitivamente, el estadio estará listo en el primer semestre de este año.

“No hay forma de que no esté este semestre. Se han visto algunas fotos y tomas del avance de las obras, y se está haciendo todo lo posible para concluir. Aunque se han mencionado algunas fechas, a mediados de 2026 ya se debería poder jugar en el estadio Eladio Rosabal Cordero”, comentó Soto.

El estadio Eladio Rosabal Cordero y sus increíbles vistas

El jerarca florense recordó los esfuerzos realizados y detalló que los parqueos subterráneos ya están listos, al igual que el techado del sector este, mientras que la gradería del oeste ya se encuentra en construcción, por lo que espera que las obras continúen al mismo ritmo en los próximos meses.

“No hay forma de que no esté. Solo Dios, porque Dios es el que manda. Esperemos que todos los materiales comprados en el exterior lleguen a tiempo y se pueda continuar con el proyecto en los plazos establecidos”, añadió.

Zona Comercial y hotel del Rosabal Cordero

De acuerdo con el presidente rojiamarillo, la zona comercial del estadio Eladio Rosabal Cordero, ubicada en el sector oeste, también estará lista en los próximos meses. Incluso confesó que algunas marcas de comida rápida podrían estar en funcionamiento a mediados de febrero, una vez que cuenten con los permisos correspondientes.

“Empezamos en pandemia, fuimos valientes y, gracias a Dios, ya estamos listos para terminar nuestro estadio y así volver a casa con nuestra afición, que tanto anhela regresar”, manifestó Soto.

La dirigencia del Team se mantiene a la espera de los contenedores provenientes de China, los cuales transportan, entre otros materiales, la lona del sector oeste para el techo que aún no se ha terminado de instalar, así como insumos para los acabados finales de la obra, cuyos avances ya son visibles desde el exterior.

Lo novedoso del techo es que no utiliza una estructura convencional de láminas de zinc, sino una lona especial, reconocida por su resistencia y flexibilidad, lo que permite adaptarse a distintos diseños a nivel mundial.

Además, en el sector sur el estadio contará con un hotel de siete pisos, con 118 habitaciones y un costo aproximado de 33 millones de dólares.

La demolición del antiguo estadio inició el 22 de julio de 2020, mientras que la colocación de la primera piedra del nuevo complejo se realizó el 6 de noviembre del mismo año.