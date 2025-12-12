Herediano convirtió un carril vial en zona peatonal junto al nuevo estadio. Jafet Soto explica el objetivo

Así está quedando la acera y el bulevar del sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero, donde se ubicarán los locales comerciales.

La dirigencia del Club Sport Herediano transformó un carril de la carretera oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero en una zona peatonal para un bulevar, con la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En las últimas semanas, con el avance de la construcción del nuevo inmueble florense, los transeúntes y conductores del cantón central de Heredia notaron que el carril que iba de sur a norte desapareció. Se convirtió en una acera frente a los futuros locales comerciales que tendrá el nuevo estadio.

Imagen satelital comparativa en el sector donde se remodela el Estadio Rosabal Cordero, en Heredia. (Canva/Imagen satelital)

Un bulevar rodeará el estadio para que los aficionados y el público en general puedan caminar, disfrutar de la zona comercial y acceder al inmueble con mayor seguridad en el futuro, según comentó Jafet Soto a La Nación.

En el sector oeste, actualmente se puede utilizar una acera de 1,60 metros de ancho. Junto a esta, hay una malla tipo sarán y, después de esta, está la siguiente parte del futuro bulevar. La acera está en un nivel más bajo.

El sarán está colocado por motivos de seguridad y será retirado en su momento para que las personas puedan caminar con tranquilidad.

Este medio consultó el pasado 3 de noviembre a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito sobre la medida tomada por la dirigencia del equipo florense, y mediante un correo electrónico se confirmó que la entidad gubernamental otorgó el permiso para el cambio en la vía.

Así será el hotel del estadio Eladio Rosabal Cordero

En este sector oeste, que es carretera nacional, habrá dos carriles en sentido norte a sur una vez que termine la obra; se eliminará el sentido sur-norte.

“Se revisó y aprobó el Estudio de Impacto Vial presentado por el desarrollador del proyecto, como parte de los requisitos establecidos. En este, se contempla un cambio en el uso del derecho de vía del costado oeste del estadio Rosabal Cordero”, indicó la Dirección General de Ingeniería de Tránsito mediante un correo.

“Es importante aclarar que esta zona de acera es y seguirá siendo una vía pública. Lo que se está haciendo es dotando de un mayor espacio para la circulación de peatones y conservando dos carriles para la circulación vehicular”, informó el MOPT.

En la información brindada a La Nación, se aclaró que “es falso que el MOPT esté cediendo un área de una carretera nacional a un privado; este espacio es y seguirá siendo público. La documentación del caso será pública una vez que se complete el proceso”, añadió el Ministerio de Obras Públicas.

Jafet Soto: ‘Es para la comunidad’

Sector suroeste del Eladio Rosabal Cordero, antes y ahora. (Canva/Imagen satelital)

El presidente del Herediano, Jafet Soto, aseguró que el bulevar, de 120 metros lineales de construcción, se realizó en coordinación con una compañía contratada por el club, la cual elabora estudios de tránsito y los gestiona ante el MOPT.

“Una vez que se presentó el estudio, el MOPT nos dio el permiso para realizar un bulevar que estará alrededor del estadio. No hicimos nada que no estuviera apegado a la ley para construir ese bulevar y que la calle quede ahora solo en sentido norte–sur”, comentó Soto.

Jafet explicó que quienes viven en Heredia saben que es normal que cerca de 3.000 personas caminen diariamente y hagan ejercicio alrededor del estadio Rosabal Cordero y del Palacio de los Deportes. El dirigente considera que el MOPT “inteligentemente” revisó el estudio, que le da prioridad al peatón.

“No es un bulevar para nosotros, es un bulevar para la comunidad, para el peatón que camina. A diferencia del lado este del estadio, donde la acera mide 4 metros de ancho, la que se cambió medía unos 2,5 metros. Ahora toda la circunferencia del estadio quedará con aceras muy anchas y seguras para caminar”, enfatizó Soto.

El jerarca florense aseguró que quienes opinan que Fuerza Herediana se adueñó de una calle en Heredia están muy equivocados, y que la dirigencia únicamente está contribuyendo a la seguridad y al embellecimiento de la ciudad.

“Las personas que caminan por ese sector estarán más tranquilas porque se instalarán cámaras de vigilancia. Estoy seguro de que la gente está contenta porque ahora son la prioridad y estarán más seguras frente a los servicios de autobuses que pasan diariamente por ese sector”, declaró Soto.