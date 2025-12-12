Fútbol

Herediano convirtió un carril vial en zona peatonal junto al nuevo estadio. Jafet Soto explica el objetivo

Obra recibió la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Por Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Acera del bulevar 11 de diciembre del 2025 Fotografía: Esteban Oviedo
Así está quedando la acera y el bulevar del sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero, donde se ubicarán los locales comerciales. (La Nación/Fotografía: Esteban Oviedo)







