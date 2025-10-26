Otros deportes

Aquil Alí da nueva fecha para inauguración del Eladio Rosabal Cordero y la apertura del sector comercial

El vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, habló de los atrasos en la construcción del estadio y su futura inauguración

Por Juan Diego Villarreal
Nuevo Estadio de Heredia
El vicepresidente del Herediano, Aquil Alí, está al frente de las obras de la construcción del estadio Eladio Rosabal Cordero. (Alonso Tenorio)







