Así están los avances del hotel del nuevo estadio de Heredia donde podrá ver los partidos desde una lujosa habitación

La expectativa por la apertura del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, del cual dio detalles el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aqul Ali, intensifica las labores en el sector sur del inmueble donde se está construyendo un hotel

Thomas Mraz, CEO y presidente de Grupo Hammer Costa Rica, dio explicaciones de los avances del Herediano Tapestry Collection by Hilton, un hotel de siete pisos de 118 habitaciones y con un costo aproximado a los $33 millones.

Al estar prevista la inauguración del estadio para abril del 2026, el presidente de Grupo Hammer Costa Rica comentó que los trabajos se han intensificado, pues la intención es tener la fachada con principal este lista para febrero del 2026, con el fin de cerrar el perímetro del inmueble.

“Estamos muy orgullos por los avances en la construcción, la cual va muy rápida. Hemos avanzado muchísimo y estamos muy emocionados. Los detalles de las ingenierías y los permisos están adelantados y la intención es que la fallada este lista para febrero de 2026″, indicó Mraz, en un video enviado por el departamento de prensa del Team.

El encargado de los pormenores de la construcción también explicó que la fachada tendrá un estilo elegante y moderno al ser una de las caras principales del estadio.

“Las paredes serán verdes y la calidad del vidrio será acústica, como la que utilizan en los aeropuertos, para evitar el exceso de ruido para las habitaciones que tengan vista al exterior del costado sur, a las montañas de Escazú, dijo Mraz.

De acuerdo al CEO y presidente de Grupo Hammer Costa Rica, el hotel tendrá un restaurante en el sexto piso, gimnasio, piscina con vista al sector oeste, salón de eventos y un bar restaurante denominado The Champions Corner, desde donde los aficionados podrán observar los partidos y conciertos.

As+i sería la fachada del hotel Herediano Tapestry Collection by Hilton, que abarca el sector oeste del estadio Eladio Rosabal Cordero. (La Nación/Reproducción)

“Una vez concluida la fachada en febrero del 2026, empezaremos a amueblar las habitaciones con el fin de poder habilitarlas en unos 12 meses. Se requieren tener los acabados y los detalles, para que los huéspedes puedan disfrutar de las actividades, sobre todo aquellas que tengan vista a la cancha”, explicó Marz.

El empresario hotelero resaltó que desde las habitaciones que den al terreno de juego del estadio Eladio Rosabal Cordero, se podrán observar los partidos de fútbol y los conciertos y las diferentes actividades que se lleguen a programar.

Además, explicó que las habitaciones contarán con un sistema que les permitirá tener sonido ambiente.

“Al ser con un vidrio especial como se utiliza en los aeropuertos, la habitación será hermética a prueba de ruidos para aquellas personas que no deseen ver los conciertos o los partidos de fútbol. Pero habrá micrófonos en las paredes que dan a la cancha y si desean escuchar el ruido ambiente lo podrán disfrutar encendiendo un interruptor y, por el contrario, si no quieren escuchar, lo pueden apagar”, añadió Mraz.

Thomas Mraz, es el presidente de Grupo Hammer Costa Rica, que está a cargo del proyecto del hotel en el estadio Eladio Rosabal Cordero. (JOHN DURAN/John Durán)

De acuerdo a Thomas Marz, una vez concluida la fachada, será un edificio moderno y estilizado, en la provincia de Heredia.

“Le hemos metido mucho corazón al diseño y confiamos que será un hotel donde la familia pueda disfrutar, no solo de una buena atención, sino también tendrá la oportunidad de vivir eventos deportivos y artísticos”, declaró Marz.