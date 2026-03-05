Puro Deporte

Alajuelense pasó del 19% al 34%: así variaron sus probabilidades de clasificación

La victoria de Alajuelense ante Cartaginés y otros resultados se reflejan en la tabla del Torneo de Clausura 2026. Así cambió el panorama de la Liga

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Óscar Ramírez le gira instrucciones a Alejandro Bran en el partido más reciente de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

