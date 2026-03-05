Alajuelense pasó del 19% al 34%: así variaron sus probabilidades de clasificación

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez le gira instrucciones a Alejandro Bran en el partido más reciente de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense evidencia que el fútbol es impredecible. Su floja primera vuelta con múltiples pecados para un bajo rendimiento luego de coronarse campeón nacional obliga a los manudos a una reacción inmediata.

Todavía no se puede dictar una sentencia definitiva sobre si le alcanzará o no a la Liga para conseguir un boleto a las semifinales. Quedan ocho jornadas y muchas cosas pueden pasar.

Pero en lo que fue el inicio de la segunda vuelta de la fase regular del Torneo de Clausura 2026, es un hecho que el equipo de Óscar “Macho” Ramírez.

La Liga rompió los papeles de su divorcio con la victoria al sumar los tres puntos contra Cartaginés, el martes pasado en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Pero eso no fue todo, porque otros resultados también jugaron a su favor. Se trata específicamente del empate entre Pérez Zeledón y Liberia (1-1); así como la paridad entre Puntarenas FC y San Carlos (0-0).

En Liga Deportiva Alajuelense empezaron a recortar terreno perdido en la tabla de posiciones con el triunfo ante Cartaginés. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Clasificará Alajuelense? Los porcentajes variaron y ahora con la tecnología ni siquiera es necesario echar mano de la calculadora, o hacer sumas y restas mentalmente.

El sitio especializado BeSoccer.com ofrece múltiples datos sobre fútbol, incluido un apartado de predicciones, donde se pueden ver las opciones de clasificación en diversas ligas del mundo, incluido el campeonato nacional.

Ahí se detalla que de la jornada 9 a la fecha 10, las probabilidades de clasificación de Alajuelense pasaron del 19% a un 34%.

De la Liga dependerá que esa cifra crezca o disminuya, que se convierta en una realidad, que no le alcance, o que ceda de nuevo.

Y para esto, vienen partidos claves, como el del sábado, cuando Alajuelense visite a San Carlos antes de viajar a Estados Unidos para su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Nosotros vamos paso a paso, tenemos que pensar en San Carlos, sabemos lo difícil que es ir a jugar allá y ahora hay que recuperarnos e ir a sacar los tres puntos allá”, expresó Kenneth Vargas.

Alajuelense en este momento tiene 12 puntos en 10 presentaciones y quedan 24 unidades en disputa. Y del torneo anterior existe el antecedente de que el cuarto lugar se clasificó con 28 puntos.

“Con menos equipos hay menos margen para recuperarse en estos baches. Lo hablamos y todo empezaba contra Cartaginés, uno de los que está arriba y hay que tratar de acortar distancias, está muy claro”, comentó Óscar Ramírez.

Washington Ortega no encajó anotaciones en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico de Alajuelense está convencido de que su equipo sí puede hacer la segunda vuelta que necesita.

“Mientras haya vida vamos a pelear y tratar de sacar esto. Si nos enrachamos, podríamos ser un rival de mucho peligro. Generalmente pasa que, cuando un equipo sale de una racha así, alcanza para cerrar muy bien y eso es lo que estamos esperando”, destacó el “Macho”.

¿Qué cambió en Alajuelense?

La Liga mostró otra cara el martes pasado con respecto a lo que venía haciendo. En la primera parte fue superior a Cartaginés y lo reflejó en el marcador, para luego dedicarse a cuidarlo.

“Si usted logra ver, tuvimos el peso del partido y tal vez en los últimos minutos del segundo tiempo supimos sufrir y a veces hay que hacerlo así, encerrarnos un poco y llevarnos los tres puntos, que era lo que necesitábamos”, argumentó Alejandro Bran.

En ese partido, Alajuelense retornó al 4-3-3 que le surtió efecto en el semestre anterior.

“Creo que volvimos a las bases, a lo de nosotros, a jugar sencillo, a tener un poco el control del balón y aprovechar las jugadas y concretarlas”, resumió el mediocampista.

Pero Alajuelense ya pasó esa página y tiene muy claro que el juego de este sábado resulta clave, ante un rival que en este momento tiene cinco puntos más que los manudos.

“Vamos partido a partido, ahora el más importante es el del sábado contra San Carlos y sabemos que no va a ser fácil, toca recuperarnos y ya ver qué estrategia va a plantear el cuerpo técnico”, citó Alejandro Bran.

El calendario de Alajuelense

La Liga visita a San Carlos este sábado y luego viajará a Estados Unidos para enfrentarse contra LAFC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Alajuelense regresará a territorio nacional y el viernes 13 de marzo recibirá a Pérez Zeledón. Luego de eso, afrontará el partido de vuelta de Concachampions ante LAFC, el 17 de marzo en el Morera Soto.

Cuatro días después, el 21 de marzo, la Liga visitará a Herediano; mientras que el 5 de abril, el León será local ante Guadalupe.

El 11 de abril, la Liga irá a Grecia para jugar ante Sporting. Ocho días después, el 19 de abril será el clásico nacional ante Saprissa en la Catedral.

Ronaldo Cisneros lleva cuatro goles con Liga Deportiva Alajuelense en lo que va del Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense esperará a Puntarenas FC el jueves 23 de abril y cerrará la fase clasificatoria el domingo 26 de abril a domicilio contra Liberia.

“Sabemos que no será una segunda vuelta fácil, tenemos mentalizado qué vamos a hacer, pero vamos partido a partido y ahora estamos pensando en el juego del sábado”, reiteró Alejandro Bran.

El partido entre San Carlos y Alajuelense se disputará este sábado 7 de marzo, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde. La entrada general cuesta ¢5.000. Además, el cuadro norteño definió que niños menores de 12 años ingresan gratis en las localidades norte y sol.

San Carlos difundió esta información sobre las entradas para el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (San Carlos/San Carlos)

