Esto dijo un Óscar Ramírez de pocas palabras tras el triunfo de Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La sonrisa le regresó a Óscar Ramírez, con el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Cartaginés.

Liga Deportiva Alajuelense volvió a la victoria y lo hizo con marcador de 2-0 ante Cartagines, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Óscar Ramírez vio en cancha justo lo que quería, después de un mes sin triunfos y una primera vuelta para el olvido.

A continuación podrá leer las impresiones del técnico de Alajuelense en la rueda de prensa posterior al juego.

- ¿Qué le gustó de su equipo? ¿Qué puede replicar para lo que viene?

- Ganar, creo que hay formas de ganar. Hay que hacerlo de formas diferentes y combinativas, con fútbol e intensidad, pero me gustó el partido, el deseo, las ganas y la convicción.

- El sábado pasado se dieron algunas situaciones (discusión entre Zaldívar y Gamboa, lo de Cisneros al medio tiempo) y ahora usted respalda a los jugadores. ¿Qué tan sano está el camerino?

- Quienes hemos estado en un camerino, conviviendo, no sé cuántas de esas han pasado... Y lo quieren ver que hay problemas, no hay problemas. Los mexicanos son ejemplares. La charla mía del otro día fue muy corta. Si yo he tratado de decirles algo a ellos, es que tenemos que estar unidos. Que le digan, que está enojado, es normal y es muy humano.

- Arrancó la segunda vuelta y ganaron. ¿Se puede considerar que este es el arranque de la Liga?

- Vamos partido a partido, este era importante y lo logramos, ahora nos queda San Carlos.

- Hoy es menos extenso en sus respuestas. ¿Cómo siente el ánimo del equipo y cómo está usted después de los malos resultados y las críticas?

- Si hablo mucho no y si contesto corto, no sirve. Entonces mejor contesto de esta manera, así tranquilo.

- Se vio a una Liga muy intensa en la primera parte y en el segundo tiempo había que tomar medidas. ¿Cómo hacer para que esos jugadores vayan recuperándose sin espacio?

- En la situación que estamos eran importantes los goles tempraneros, algo que casi no habíamos logrado. Lo correcto: a Cartago hay que reconocerle un excelente partido con balón y personalidad, es un candidato al título. Supimos rematar en el momento y luego defender.

- En el semestre pasado se hablaba de la evolución del equipo. ¿Después de este triunfo pueden ir de menos a más?

- Es la intención, la intensidad era un tema que no era la que teníamos en el semestre pasado en bloque alto e intermedio, igual en defensa. El equipo se sacrificó.

- ¿Qué piensa del daño al camerino del “Lito” Pérez?

- Yo no estaba presente, estaba el daño y me imagino que alguno que salió lo hizo, no es correcto y la institución se hará cargo. No debe ser lo que pasó, pero tengo que ubicarme en el contexto del futbolista para ver lo que pasó.