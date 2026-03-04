¿Camerino dividido? Esto dicen las voces del vestuario de Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alejandro Bran y Kenneth Vargas son dos de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que hablaron en zona mixta tras el triunfo ante Cartaginés.

Liga Deportiva Alajuelense se quitó un gran peso de encima al volver al triunfo. Ese fue su primer paso en el camino para recuperar terreno perdido, después de una cadena de malos resultados en los primeros dos meses del año.

Antes de consumar la victoria frente a Cartaginés con goles de Kenneth Vargas y Santiago van der Putten, la Liga daba claros indicios de frustración con situaciones que se dieron.

Como el cruce de palabras entre Ángel Zaldívar y Alexis Gamboa el sábado anterior. El mexicano contó su verdad y reconoció que el defensor se molestó, al calor del momento, y lo definió como cosas que pasan en el fútbol, y que según él, denota que lo que pasa es que les preocupa y les importa.

Otro episodio fue el lavamanos dañado en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez en el camerino de visita, que acarreó una multa para Alajuelense.

El club rojinegro se puso en contacto con la dirigencia del Puerto, se hará cargo de los daños y también aplicó el reglamento interno, que no trascendió públicamente.

De la mano con esas situaciones y con los seis partidos al hilo sin ganes, comenzaron a circular versiones de problemas que iban más allá de la cancha y no faltaban los comentarios alusivos a que había un camerino dividido.

Eso es algo que los jugadores como Alejandro Bran, Ángel Zaldívar y Kenneth Vargas rechazaron de manera tajante.

“La gente especula mucho con la información que transmiten los periodistas, pero nosotros como grupo tenemos claro que estamos unidos y que nada de lo que estaban diciendo era verdad, entonces tranquilos como equipo”, expresó Alejandro Bran en zona mixta.

Ángel Zaldívar falló una opción clara de gol en el partido entre Alajuelense y Cartaginés. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mediocampista explicó que los últimos días fueron complicados y frustantes, porque los resultados no eran los esperados. Y que a lo interno del equipo tenían muy claro que juntos era como podían dar el primer paso para levantarse.

“Difícil porque después de venir de una hazaña y pasar esta situación siento que uno como profesional se frustra un poco, pero como camerino siempre estamos unidos.

”Siempre hemos hablado sanamente, nunca ha pasado nada fuera de lo normal y creo que ya se vio un equipo totalmente diferente”, afirmó Alejandro Bran ante una consulta de La Nación.

Añadió que atravesaron por lo que definió como “una situación que no es común”, pero que como personas “responsables, grandes y maduras”, tuvieron varias reuniones entre ellos.

“Sabíamos que teníamos que ir con todo, porque así va ser esta segunda vuelta. Entonces, vamos a ir partido a partido para poder meternos en zona de clasificación”, indicó.

Pero insistió en que como grupo, todos reman en la misma dirección y que saben muy bien lo que tienen que hacer.

“Yo sé que han especulado muchas cosas, pero nosotros en ningún momento hemos pasado una situación fuera de lo normal. Como camerino, como jugadores responsables, como gente madura, como gente grande tratamos de manejar la situación que veníamos pasando y creo que se vio un equipo totalmente diferente”, añadió Alejandro Bran.

Liga Deportiva Alajuelense se esforzó por verse diferente y lo consiguió. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por su parte, Ángel Zaldívar expresó a los medios de comunicación con derechos de transmisión que a él le preocuparía ver si en el camerino no les importara lo que estaba pasando.

“Queremos ganar, queremos revertir la situación y eso lo vamos a hacer dentro del juego, en el campo, entrenando al 100% y dando los resultados dentro del campo”, citó Ángel Zaldívar.

Mientras que Kenneth Vargas fue muy directo y no quiso dar detalles: “Lo que pasa a lo interno, queda a lo interno; pensamos que tenemos que seguir ganando, seguir sumando de tres”.

Y Alejandro Bran tenía algo más que decir: “Siempre nos hemos mantenido unidos, no era algo que estábamos acostumbrados a pasar y creo que como camerino sabemos la clase de equipo que somos. Ahora en la segunda vuelta sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a ir paso a paso”.

El próximo juego de Alajuelense será este sábado 7 de marzo, cuando visite a San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

