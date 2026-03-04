Vea los goles con que Alajuelense encamina, en cuatro minutos, su partido ante Cartaginés

En solo cuatro minutos, Liga Deportiva Alajuelense encaminó su victoria momentánea ante el Cartaginés gracias a las anotaciones de Kenneth Vargas y el defensor Santiago Van der Putten.
Los manudos, que venían de tres derrotas consecutivas en el campeonato nacional —tras caer frente a Sporting (1-2), Saprissa (2-1) y Puntarenas (2-0)—, mostraron una mejor versión desde el inicio del compromiso.
⏰ 13’ Santiago van der Putten anota el segundo de Alajuelense con un buen cabezazo. pic.twitter.com/0K06xZ07v0— FUTV (@FUTVCR) March 4, 2026
Una gran acción del mexicano Ronaldo Cisneros, quien desbordó por la derecha y envió un centro al corazón del área, fue aprovechada por Kenneth Vargas, que remató rastrero para vencer al guardameta Kevin Briceño al minuto 8.
El cuadro rojinegro continuó con un dominio abrumador y, al minuto 12, los erizos alcanzaron su segunda conquista cuando Celso Borges cobró un tiro libre frente al área y el defensor Santiago Van der Putten se elevó sobre los zagueros del Cartaginés para anotar el 2-0.
⏰ 9’ Gol de Kenneth Vargas que coloca el 1-0 tras una buena jugada de Ronaldo Cisneros. pic.twitter.com/BdEn85xMNk— FUTV (@FUTVCR) March 4, 2026