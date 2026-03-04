Puro Deporte

Ángel Zaldívar dio su verdad sobre el cruce de palabras con Alexis Gamboa

Ángel Zaldívar también respondió cómo se encuentra el camerino de Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ángel Zaldívar y Alexis Gamboa intercambian palabras y gestos luego de la expulsión de este último en el partido entre Alajuelense y Puntarenas.
Ángel Zaldívar y Alexis Gamboa intercambian palabras y gestos luego de la expulsión de este último en el partido entre Alajuelense y Puntarenas. (Captura de pantalla Tigo Sports/Captura de pantalla Tigo Sports)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClausura 2026Alajuelense vs CartaginésÁngel ZaldívarAlexis Gamboa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.