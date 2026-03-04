Ángel Zaldívar dio su verdad sobre el cruce de palabras con Alexis Gamboa

Ángel Zaldívar y Alexis Gamboa intercambian palabras y gestos luego de la expulsión de este último en el partido entre Alajuelense y Puntarenas.

Antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés, Ángel Zaldívar atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

El periodista de Columbia, Anthony Porras, le preguntó de manera directa qué fue lo que le dijo el sábado a Alexis Gamboa el sábado pasado, en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, porque el defensor le respondió, en ese instante cuando lo habían expulsado. La cámara de Tigo Sports los enfocó, y lógicamente eso dio mucho de qué hablar.

“Sí, son cosas que pasan en el campo de juego. Yo le dije que se retirara rápido, que estábamos perdiendo. A él le molestó. Primero que nada, son cosas que pasan dentro del campo y a veces, pues se quedan ahí.

”Pero para que no se hagan chismes o se malinterpreten las cosas, pues se dijo eso. Él se molestó, yo le dije: ‘Tranquilo, tranquilo, ya salte’. Y de ahí no pasó, ya después hablamos y son cosas que pasan dentro del juego y es lo más normal”, expresó Ángel Zaldívar.

El atacante añadió que le manifestó a sus compañeros que es normal que haya esa exigencia dentro del campo; los roces y la competitividad no solo son para los partidos, sino en los entrenamientos.

“Creo que es lo más normal por la situación que vivimos. Me preocuparía si no pasara nada, si nos diera lo mismo. Eso sí me preocuparía, pero esto quiere decir que nos importa, que queremos ganar, revertir la situación y eso lo vamos a hacer dentro del campo, entrenando al 100 y dando los resultados”, apuntó el atacante mexicano.

Otra consulta que respondió Ángel Zaldívar fue cómo están a lo interno, si hay ruptura del camerino.

“Sé que se dicen muchas cosas, pero la realidad es que nosotros estamos unidos. En estos momentos es donde más tenemos que estar unidos porque es donde nos podemos proteger dentro del campo, entre nosotros.

”Sabemos la tensión que se vive por los resultados, pero el grupo es sano y por algo en el torneo pasado salieron de dificultades y hay grandes líderes. El grupo está unido, está comprometido y ocupados de hacer bien las cosas porque nos importa, queremos revertir la situación y estamos trabajando en eso”, afirmó Ángel Zaldívar.

El futbolista de Alajuelense admitió que en el camerino se habla fuerte y de frente, porque los resultados no se les están dando y que algo tienen que hacer.

“Es autocrítica y eso nos va a hacer crecer y qué bueno que se hable fuerte, que se hable eso, porque nos importa y queremos revertir la situación, pero eso no quita que el grupo está unido, que rememos todos en la misma dirección, porque eso es lo que nos va a dar para conseguir los resultados. Y donde tenemos que hablar es dentro del campo”, concluyó Ángel Zaldívar.

