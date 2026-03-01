Alexis Gamboa cruzó fuertes palabras con un compañero después de su expulsión (video)

Ángel Zaldívar y Alexis Gamboa intercambian palabras y gestos luego de la expulsión de este último en el partido entre Alajuelense y Puntarenas.

El defensor Alexis Gamboa dejó a Liga Deportiva Alajuelense con uno menos ante Puntarenas desde el minuto 62, y cuando abandonaba la cancha del Lito Pérez cruzó fuertes palabras con su propio compañero Ángel Zaldívar.

Gamboa recibió la segunda tarjeta amarilla en el segundo tiempo, luego de cometer una fuerte falta que ni siquiera ameritó reclamos.

Según se aprecia en la transmisión de Tigo Sports, mientras salía del terreno se topó al mexicano Zaldívar, quien le puso las manos en el pecho y la espalda y le dijo algo; Gamboa le respondió con fuertes ademanes y el azteca le siguió gritando algunas cosas.

Gamboa continuó caminando hacia el vestuario y episodio duró solo unos segundos. Aunque se trata de uno de esos cruces normales en el fútbol, con jugadores calientes en medio partido, refleja el clima de tensión de Alajuelense por la crisis de resultados.

Con el marcador en contra y un futbolista menos, la expulsión de Gamboa prácticamente dejó sentenciado el compromiso, que terminó con marcador de 2-0 a favor de Puntarenas.

En el anterior partido, el clásico ante Saprissa, Alajuelense también se quedó con 10 hombres tras la tarjeta roja de Aarón Salazar, de igual manera por acumulación de tarjetas.

Vea en el siguiente video la interacción entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar.