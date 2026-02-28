EN VIVO

Puntarenas vs. Alajuelense: Hora, canal y más detalles de un partido bravo en la ‘Olla Mágica’

Puntarenas FC y la Liga saben bien que no pueden dar un paso en falso este sábado, en la jornada 9 del Torneo de Clausura 2026

Liga Deportiva Alajuelense visita a Puntarenas FC este sábado 28 de febrero, a las 7 p. m., en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. Debido a la situación de ambos equipos en la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026, este partido en la Olla Mágica resulta sumamente atractivo.








