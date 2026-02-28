Puntarenas vs. Alajuelense: Hora, canal y más detalles de un partido bravo en la ‘Olla Mágica’

Liga Deportiva Alajuelense visita a Puntarenas FC este sábado 28 de febrero, a las 7 p. m., en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. Debido a la situación de ambos equipos en la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026, este partido en la Olla Mágica resulta sumamente atractivo.

El Puerto y la Liga se presentan a este juego correspondiente a la jornada 9 del campeonato nacional en momentos diferentes.

Alajuelense anda de malas y su intención es acabar con esa racha de forma urgente. El campeón nacional perdió sus últimos tres juegos, contemplando lo que fue la derrota en Liberia —cuando se despidió del Torneo de Copa— y las caídas ante Sporting y Saprissa.

“Sabemos que tenemos la responsabilidad y la urgencia de conseguir los tres puntos. Ya tres partidos sin sumar de a tres creo que es un siglo en este club”, afirmó el delantero mexicano Ronaldo Cisneros a mitad de semana.

Los apuros de la Liga pasan porque apenas contabiliza 9 puntos de 24 posibles. Pese a los malos resultados que han acompañado al campeón nacional en lo que va de 2026, la misma tabla refleja que tiene opciones para levantarse y entrar en zona de clasificación. Eso sí, el margen de error se le redujo de forma considerable.

Óscar Ramírez y César Alpízar sostendrán un nuevo pulso desde el banquillo, en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco/Fotografías)

Mientras que Puntarenas FC ha tenido un buen febrero y de esa misma manera espera cerrar el mes. Los naranjas eliminaron a Herediano en el Torneo de Copa y registran tres triunfos al hilo por campeonato nacional, imponiéndose contra Liberia, Pérez Zeledón y Sporting.

El Puerto viene de una seguidilla de resultados positivos y el técnico de los tiburones, César Alpízar, dijo su equipo está motivado y que encuentra en este partido ante Alajuelense una oportunidad de revancha.

“Tenemos varios juegos contra la Liga que no los disputamos en nuestro estadio y es un partido sumamente importante, no solo por lo que nos da en la tabla y las aspiraciones para competir en la zona de clasificación, sino también para seguir reafirmando el buen momento que estamos pasando”, comentó César Alpízar.

Añadió que el equipo está enfocado y que todos los muchachos esperan que llegue el pitazo, así como que la afición responda, porque según él, la mancha naranja es un extra.

“Invitarlos a todos a que puedan acercarse y acompañarnos, es importante que estén ahí en las gradas”, citó.

En cuanto a las bajas de Alajuelense, César Alpízar dijo que en realidad eso es una constante para todos los equipos por el formato del torneo.

“Hemos sufrido, nosotros somos uno de los equipos que hemos sufrido bajas, hemos recuperado poco a poco jugadores, pero es entendible que todavía no están al 100% y otros equipos están pasando por las mismas circunstancias y es un elemento más con el que hay que jugar en este torneo”, aseguró.

¿Dónde puedo ver el partido Puntarenas vs. Alajuelense? Copiado!

El juego entre Puntarenas FC y Alajuelense será transmitido por Tigo Sports.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y una vez concluido el encuentro, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el mano a mano entre el Puerto y la Liga en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Así marcha la tabla de posiciones antes de la jornada 9 Copiado!

Así marcha el Torneo de Clausura 2026 luego de ocho fechas disputadas. (Unafut/Unafut)

Esta es la tabla acumulada de la temporada 2025-2026, cuando se llevan ocho fechas disputadas del Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

