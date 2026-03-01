Así fue el segundo gol que Puntarenas le marcó a Alajuelense (video)

Se acabó la primera parte entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense, con un marcador de 2-0 a favor de los chuchequeros que en cancha muestran toda la intención de entrar en puestos de clasificación. Y eso es algo que a los rojinegros no se les nota.
Después del tanto de Kliver Gómez que podrá ver en este artículo, llegó la segunda anotación del juego, a cargo de Randy Taylor.
Hubo un error del enmascarado Fernando Piñar, que no despejó ese balón con la cabeza y el porteño aprovechó para mandar el balón al fondo de la cabaña de Washington Ortega.
Vea el segundo gol de este juego, al que le hace falta el complemento.
