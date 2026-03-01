Puro Deporte

Vea el gol que Puntarenas le clavó a un Alajuelense herido y en problemas

Puntarenas FC es más que Liga Deportiva Alajuelense en lo que va del partido en el ‘Lito’ Pérez

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Kliver Gómez abrió la cuenta en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Kliver Gómez abrió la cuenta en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Puntarenas FC/Puntarenas FC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelensePuntarenas FCClausura 2026Kliver GómezPuntarenas FC vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.