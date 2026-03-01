Vea el gol que Puntarenas le clavó a un Alajuelense herido y en problemas

Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense están jugando en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez y los chuchequeros abrieron el marcador en una buena acción generada por Randy Taylor, en la que también participó Ulises Segura y el tanto fue de Kliver Gómez.
El gol se produjo en el minuto 12 del partido entre el Puerto y un León que herido, que una vez más está contra la pared y no se ve nada bien.
A la hora de publicación de este artículo, el partido se mantiene 1-0 y se llevan 30 minutos de acción.
Gran jugada de Randy Taylor y Kliver Gómez aprovecha el rebote. Lo está ganando Puntarenas. 🔥 pic.twitter.com/Dl8a72kdRC— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 1, 2026