Vea el gol que Puntarenas le clavó a un Alajuelense herido y en problemas

Kliver Gómez abrió la cuenta en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense.

Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense están jugando en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez y los chuchequeros abrieron el marcador en una buena acción generada por Randy Taylor, en la que también participó Ulises Segura y el tanto fue de Kliver Gómez.

El gol se produjo en el minuto 12 del partido entre el Puerto y un León que herido, que una vez más está contra la pared y no se ve nada bien.

A la hora de publicación de este artículo, el partido se mantiene 1-0 y se llevan 30 minutos de acción.