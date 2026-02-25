Puntarenas FC buscará mantener su buena racha ante un Alajuelense en picada

Para mantenerse con opciones de pelear un boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026, Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense deberán buscar un resultado positivo cuando se midan este sábado 28 de febrero a las 8 p.m., en el estadio Miguel Lito Pérez.

Los porteños, con 11 puntos, son quintos del campeonato, mientras que la Liga, con nueve unidades, se mantiene en la sexta casilla. Ambos esperan recortar ventaja, o al menos no perder terreno ante San Carlos y Saprissa, que suman 15 puntos.

Una derrota de los chuchequeros o bien de los manudos, combinada con un triunfo de norteños y morados en sus respectivos partidos, abriría la brecha en la lucha por ese cuarto puesto del certamen.

El técnico del cuadro naranja, César Alpízar, advirtió que será un partido complicado ante los rojinegros, pero señaló que deben ir por los tres puntos si desean mantener sus opciones de ser protagonistas en la campaña.

“La Liga es el mejor equipo de Centroamérica, más allá de que se le esté complicando la situación. Se le debe tener respeto; tienen una gran planilla y jugadores referentes en la región. Nosotros tenemos ambición y convicción de ir a ganar en nuestra cancha y ante nuestra gente”, explicó Alpízar.

El estratega porteño recalcó el buen momento de su plantel, que tras ganar en el Torneo de Copa 3-0 al Herediano, logró vencer a Liberia (1-4), Pérez Zeledón (1-0) y Sporting (1-2) por el campeonato nacional.

“A pesar de todo lo que hemos pasado, tras un mal arranque, varios jugadores lesionados y las situaciones administrativas (la fallida compra del club por empresarios mexicanos), el equipo ha respondido ante la adversidad y logramos tener esa confianza que necesitábamos”, dijo Alpízar.

Los porteños recuperaron a Wilber Rentería, Raheem Cole y José Pablo Córdoba, tras superar sus lesiones, así como a Daniel Colindres tras cumplir su sanción de tres partidos por expulsión.