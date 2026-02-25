Puro Deporte

Puntarenas FC buscará mantener su buena racha ante un Alajuelense en picada

El Puntarenas FC y Alajuelense se medirán el sábado en el estadio Lito Pérez, donde ninguno tiene derecho a perder

Por Juan Diego Villarreal
César Alpízar Entrenador del Puntarenas FC 12 de febrero de 2026 Cortesía: Puntarenas FC
El entrenador César Alpízar suma su tercer torneo en Primera División, al mando del Puntarenas FC (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

