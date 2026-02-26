Ronaldo Cisneros siente como si Alajuelense llevara ‘un siglo’ sin ganar

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros ha marcado cuatro goles en lo que va del Torneo de Clausura 2026 con Liga Deportiva Alajuelense.

En Liga Deportiva Alajuelense tienen muy claro que no pueden naufragar el sábado en su visita a Puntarenas. El margen de error se estrechó por completo para el campeón nacional, ante esa cadena de malos resultados que arrastra en lo que va de 2026.

A lo interno del equipo todos saben que algo deben cambiar y retomar lo que venían haciendo, lo que los llevó a ganar todo lo que disputaron en el semestre anterior, porque de lo contrario, se meterán en más problemas de los que ya tienen.

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros dio un paso al frente para dar la cara y hablar del mal momento del equipo, que no gana desde hace un mes.

Para él, la sequía de victorias pesa más de lo normal en una institución de tanta exigencia, comparando la racha de tres partidos sin ganar con una eternidad.

“Sabemos que tenemos la responsabilidad y la urgencia de conseguir los tres puntos. Ya tres partidos sin sumar de a tres creo que es un siglo en este club”, afirmó Ronaldo Cisneros.

El atacante entiende perfectamente que la afición rojinegra ya se siente impaciente y asegura que el grupo es consciente de que los puntos dejados en el camino han mermado la confianza externa.

Pero a la vez, confía en que el duelo de este sábado sea el bálsamo necesario para “volver a ilusionar” a la hinchada y recuperar la seguridad interna que solo brindan los resultados positivos.

Según Ronaldo Cisneros, la clave para revertir la crisis no pasa solo por el ímpetu, sino por recuperar la disciplina en el campo. El delantero señaló que el próximo compromiso será de alta intensidad debido a las dimensiones del terreno de juego, lo que obligará al equipo a ser sumamente precavido en las transiciones.

“Es una cancha pequeña y eso condiciona el partido, pero creo que si nosotros partimos del orden, que es algo que nos ha faltado en los últimos encuentros, podemos lograr los tres puntos”, apuntó el mexicano.

Celso Borges y Ronaldo Cisneros en un entrenamiento de Liga Deportiva Alajuelense en el CAR. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además de los ajustes en la pizarra, el delantero admitió que el equipo ha lidiado con baches en el aspecto físico.

En declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de Alajuelense, Ronaldo Cisneros mencionó que las constantes bajas por temas musculares han impedido que el plantel mantenga una regularidad.

De eso toman nota en la Liga, considerando el calendario que se avecina.

La mirada de la Liga no está solo en el torneo local, donde urge acercarse a la zona de clasificación, sino también en el plano internacional.

La exigencia se duplica para los manudos, ya que en el horizonte aparece un desafío mayúsculo frente a LAFC de la Major League Soccer (MLS) en la Copa de Campeones de Concacaf.

Pero antes de eso, Alajuelense tiene que apelar a la vieja tradición futbolera de ir partido a partido. Y su próximo reto será contra rivales directos en la lucha por escalar puestos en la tabla, como Puntarenas FC, Cartaginés y San Carlos, antes de su debut en la Concachampions.

“Nos sentimos con la capacidad de responder a esos compromisos. La idea es ir partido a partido para tomar confianza y enracharnos”, explicó.

Ronaldo Cisneros fue enfático en que el grupo “merece más” y que el objetivo inmediato es devolver a Alajuelense a los primeros puestos.

Con la mentalidad de que cada juego restante es una final, el mexicano espera que el sábado sea cuando Alajuelense se aleje de la sombra de la derrota. Eso sí, tiene clarísimo que el partido en la “Olla Mágica” no será fácil.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.