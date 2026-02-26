LAFC ya empieza a hablar de Alajuelense: esto dice el rival de la Liga en ‘Concachampions’

Nkosi Tafari celebra su gol con sus compañeros. El próximo rival de LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf será Liga Deportiva Alajuelense.

Los Angeles FC (LAFC) cumplió el partido de trámite contra el Real España de Jeaustin Campos, al ganarle 1-0 en el BMO Stadium. La serie ya estaba liquidada y acabó con un marcador global de 7-1.

Ya se sabía, pero tan solo faltaba la oficialidad: LAFC será el rival de Liga Deportiva Alajuelense en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Concluido el juego entre LAFC y Real España, en el poderoso y multimillonario equipo estadounidense empezaron a hablar de la Liga, que se eximió de jugar la primera ronda de Concachampions como uno de los premios por ser el tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Es un club contra el que la vez pasada no tuvimos el resultado que quisiéramos. Así que creo que vamos a ir con todo e intentar ganar de visita. Va a ser un buen ambiente, siempre es bueno jugar ahí. Todos sabemos que va a ser un juego complicado, vamos a jugar contra un buen equipo”, expresó el mediocampista Mathieu Choiniere en declaraciones a ESPN.

Ya estos dos equipos se enfrentaron una vez en Concachampions, en marzo de 2023.

En esa serie, LAFC ganó 3-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto, con un triplete de Denis Bouanga; mientras que en el juego de vuelta, la Liga se impuso 2-1 en Estados Unidos, pero no le alcanzó y quedó con la sensación de que estaba para más.

Allá en Los Ángeles, los goles de los rojinegros fueron de Giancarlo González y Aarón Suárez; para los locales marcó Carlos Vela.

Estos equipos tendrán pronto un nuevo pulso de ida y vuelta, en una serie que abrirá el 10 de marzo en Estados Unidos y que cerrará el 17 de marzo, a las 7 p. m., en la Catedral.

“Obviamente respetamos al equipo con el que vamos a jugar y nada más tener confianza en nosotros mismos y dar el 100% siempre”, apuntó el volante Jude Terry, en SportsCenter Centroamérica, en ESPN.

Denis Bouanga es un hombre muy efectivo en LAFC. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

Por su parte, Kenny Nielsen manifestó que después de jugar contra el equipo hondureño, sabe que lo que sigue en Concachampions será un paso más exigente y lanzó una advertencia: “Estamos preparados para cualquier rival”.

LAFC sostuvo tres partidos en un lapso de siete días y registró tres victorias. Primero derrotó 1-6 a Real España en San Pedro Sula; luego venció a domicilio por 0-3 al Inter Miami de Lionel Messi y ahora de nuevo le ganó al cuadro catracho, por 1-0 en casa.

“Eso habla de nuestra calidad y de los entrenamientos, del estándar que mantenemos y de la cultura en LAFC con los entrenadores y el cuerpo técnico. Eso se ha transmitido a los jugadores, mantenemos un estándar alto”, añadió Kenny Nielsen.

Alajuelense anda de capa caída en lo que va de 2026 y se acerca esta serie ante un rival que tiene entre ceja y ceja dar un paso más allá y conquistar la Copa de Campeones de Concacaf.

“Es un equipo rápido, dinámico, que tiene jugadores desequilibrantes, sabemos que es un plantel de mucho valor en la MLS, que tiene jugadores de calidad.

”Pero creo que con nuestras armas también podemos hacerles partido, hacerles daño y primeramente Dios sacar un resultado positivo en la serie”, expresó el delantero de Alajuelense, Ronaldo Cisneros.

Marc Dos Santos y la ambición de LAFC en ‘Concachampions’

El técnico de LAFC, Marc Dos Santos, fue muy claro luego de que se terminó la serie entre el equipo estadounidense y Real España, porque para él, esta competición internacional es un sueño.

“LAFC llegó a dos finales, no ganamos y es algo que no tenemos y que queremos, pero sabemos que es difícil, es difícil llegar hasta la final. Hay personas que hablan que llegaron a la final y perdieron; pero muchos en 50 años ni llegan a una final”, aseguró Marc Dos Santos en rueda de prensa.

Su intención es que LAFC conquiste todos sus objetivos, incluida la Copa de Campeones de Concacaf.

“Vamos a ir siempre a todos los partidos de Concachampions con una mentalidad de intentar calificar y llegar a la final. Si llegamos, hablamos, y vamos a ver", concluyó Marc Dos Santos.

