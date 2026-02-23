Puro Deporte

Rival de Alajuelense en ‘Concachampions’ golea hasta al Inter Miami de Messi en la MLS

LAFC volvió a comportarse como una máquina de hacer goles a menos de un mes de jugar contra Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y AFP
Lionel Messi controla el balón mientras Son Heung-min y Timothy Tillman observan la acción.
Lionel Messi controla el balón mientras Son Heung-min y Timothy Tillman observan la acción. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseLAFCInter MiamiConcachampionsCopa de Campeones de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.