Rival de Alajuelense en ‘Concachampions’ golea hasta al Inter Miami de Messi en la MLS

Liga Deportiva Alajuelense no solo tiene que hacerle frente a su gran problema actual en el Torneo de Clausura 2026, al encontrarse rezagado en la tabla y con la incertidumbre de si reaccionará para clasificar.

También se acerca su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf, contra Los Ángeles FC (LAFC), que la semana pasada hizo fiesta contra el Real España de Jeaustin Campos, al ganarle por 1-6 en la ida de la ronda preliminar de la Concachampions.

LAFC ratificó el fin de semana que es un equipo arrollador y también le pasó por encima al Inter Miami de Lionel Messi, al imponerse 3-0 frente a 75.673 espectadores.

La multitud, segunda mayor en la historia de la liga norteamericana, disfrutó a lo grande de esta declaración de intenciones del LAFC, dispuesto a desafiar el gran favoritismo del Inter para revalidar el título.

Del esperado primer duelo entre Messi y Son Heung-min en la liga norteamericana salió vencedor el surcoreano, que asistió el primer gol del venezolano David Martínez en la primera parte, antes de que Denis Bouanga y Nathan Ordaz sentenciaran el triunfo en la recta final.

Lionel Messi y Denis Bouanga se saludan en el partido entre Inter Miami y LAFC. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

El juego, plato fuerte de la jornada inaugural, se trasladó al emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles para responder a una enorme demanda por ver a las dos figuras más populares de la MLS.

En declaraciones a la prensa, el comisionado Don Garber presumió de que la liga podría haber agotado las entradas del estadio habitual del LAFC “cinco veces”.

Con Messi como titular, algo fuera de ritmo tras su reciente lesión muscular, Miami trató de imponer su juego de posesión frente a un LAFC enfocado especialmente en el contragolpe.

El astro argentino, arrancando una nueva era sin sus socios Sergio Busquets y Jordi Alba, fue marcado con efectividad y no llegó a disparar entre los tres palos.

A lo largo de la noche dejó numerosos gestos de frustración con el arbitraje y por varios golpes y encontronazos con rivales,

“Simplemente nos preparamos para el mejor Messi, y cuando te preparas para el mejor Messi cerca del área, tienes que tener varios hombres a su alrededor”, explicó el nuevo entrenador del LAFC, Marc Dos Santos.

“Nos han ganado bien pero me da la sensación de que es un resultado algo mentiroso. En el desarrollo del partido no hubo esa diferencia”, afirmó Javier Mascherano restando gravedad al tropiezo de su Inter.

“Iniciamos bien el juego, teníamos el pleno control (...) Pero Los Ángeles hizo la diferencia en las transiciones”, señaló.

En este duelo de estilos contrapuestos, el LAFC se relamía con los espacios que dejó pronto atrás el Inter y no tardó en desplegarse con el trío de velocistas que conforman Son, el gabonés Bouanga y la promesa venezolana David Martínez.

El surcoreano, alentado en la grada por una enorme comunidad surcoreana, dio un primer aviso a los seis minutos en un mano a mano fallado frente al arquero Dayne St. Clair.

El argentino Rodrigo De Paul, brújula del Inter, fue quien desencadenó el primer gol local al despistarse con la pelota en su propio campo.

El balón le llegó rápidamente a Son, que habilitó la irrupción por la derecha de Martínez para que definiera con un disparo cruzado en el minuto 38.

Del otro lado Messi sólo sobresaltó al veterano Hugo Lloris con un disparo muy ajustado al borde del descanso.

En el medio tiempo, Mascherano adelantó líneas intentando activar a su nueva referencia ofensiva, el mexicano-argentino Germán Berterame.

En el 64, el exariete de Monterrey cabeceó fuera en una posición inmejorable en el área.

Desde el banco observó el error el uruguayo Luis Suárez, que ingresó para los últimos diez minutos.

Mientras tanto Messi chocó de cara contra la espalda de Ryan Porteous y quedó tendido en el suelo durante un minuto, pero se reincorporó tambaleante para alivio de su equipo y de su país.

Ante el desacierto visitante, el LAFC sólo necesitó de otra de sus vertiginosas transiciones para sentenciar el duelo.

Bouanga irrumpió desde su campo para alcanzar un servicio en largo de Timothy Tillman, burlar al arquero con un autopase de cabeza y anotar el segundo en el minuto 73.

El propio Bouanga, un jugador a quien el Inter trató de fichar esta temporada, sirvió en bandeja el gol final del joven Nathan Ordaz en el 90+4 desatando el júbilo en el estadio que en 2028 inaugurará por tercera vez unos Juegos Olímpicos.

Se acerca el duelo entre LAFC y Alajuelense

Aunque queda un partido que se jugará precisamente este martes 24 de febrero a partir de las 9 p. m. entre LAFC y Real España, en el BMO Stadium, en territorio californiano, nadie duda de que el equipo estadounidense será el rival de Alajuelense en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

La Liga se estrenará en esta competición internacional el 10 de marzo en horario por confirmar y en condición de visita; mientras que el juego de vuelta se disputará el 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

