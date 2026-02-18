Puro Deporte

El equipo de Jeaustin Campos se lleva paliza de escándalo y Alajuelense ya tiene su rival en Concacaf

El Real España de Jeaustin Campos sufrió una tremenda goleada ante el equipo que pinta como inminente rival de Alajuelense en la siguiente ronda de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
El venezolano David Martínez festeja uno de los goles del LAFC ante Real España por la Copa de Campeones de Concacaf.
El venezolano David Martínez festeja uno de los goles del LAFC ante Real España por la Copa de Campeones de Concacaf. (Instagram LAFC/Instagram LAFC)







