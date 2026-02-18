El equipo de Jeaustin Campos se lleva paliza de escándalo y Alajuelense ya tiene su rival en Concacaf

El venezolano David Martínez festeja uno de los goles del LAFC ante Real España por la Copa de Campeones de Concacaf.

El Real España de Honduras, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, se llevó una paliza de escándalo con marcador de 1-6 por la fase de clasificación de la Copa de Campeones de Concacaf ante el LAFC de Estados Unidos.

Con este resultado, la serie de primera fase queda prácticamente resuelta y los angelinos tienen todo a favor para convertirse en el rival de Alajuelense en la próxima ronda del torneo regional.

El partido de vuelta será un mero trámite en Los Ángeles el próximo 24 de febrero. Los catrachos necesitarán un 6-0 de visita para clasificarse ante un rival que ya demostró ser infinitamente superior.

El partido en el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula tuvo poco misterio. Denis Bouanga firmó el primer gol, de penal apenas al minuto 3, y a partir de ahí quedó abierta la caja de Pandora.

Uno tras otro fueron cayendo los tantos visitantes: David Martínez (11), Bouanga repitió (24), la mega estrella coreana Son Heung-min (22 de penal)y Timothy Tillman al 39, para cerrar la primera mitad con un incontestable 0-5.

En el segundo tiempo, el Real España intentó alguna reacción y logró descontar al 51 por intermedio de Jack JeanBaptiste. Sin embargo, el LAFC no quería dudas sobre su dominio y redondeó la paliza al 71 con el tercer gol de Bouanga, para el 1-6 definitivo.

En la cabaña norteamericana estaba un ilustre como Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia en 2018. La diferencia entre ambas planillas quedó patente en la cancha y, aunque faltan 90 minutos, ya este enfrentamiento se ve cocinado.

Liga Deportiva Alajuelense toma nota a la distancia, pues de aquí saldrá su primer rival en Concachampions. Los manudos se saltaron la primera ronda gracias a su tricampeonato en la copa Centroamericana.

El partido de ida de los octavos de final se disputará muy probablemente en California el 11 de marzo, mientras que la vuelta será en el Alejandro Morera Soto el 17 de marzo.

El otro representante de Costa Rica en el torneo, Club Sport Cartaginés, recibe al Vancouver Whitecaps este miércoles 18 de febrero a las 9 p. m. por el duelo de ida de la primera fase.