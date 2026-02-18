Puro Deporte

Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps: Hora y canal del partido donde Thomas Müller se roba miradas

Cartaginés vuelve a jugar 29 años después un partido de la Copa de Campeones de Concacaf en su casa, el Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza

Por Fanny Tayver Marín
Thomas Müller es la gran estrella de Vancouver Whitecaps de la MLS.
Thomas Müller es la gran estrella de Vancouver Whitecaps de la MLS. (Tomada de X Vancouver Whitecaps./Tomada de X Vancouver Whitecaps.)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

