Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps: Hora y canal del partido donde Thomas Müller se roba miradas

El Club Sport Cartaginés quiere hacerlo bien en una cita con la historia, en su retorno a la Copa de Campeones de Concacaf. Los brumosos se enfrentan este miércoles 18 de febrero contra el Vancouver Whitecaps, a las 9:06 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

Y es un partido donde Thomas Müller se roba las miradas en la Vieja Metrópoli, porque no todos los días se tiene como rival a un excampeón del mundo.

“Una motivación poder enfrentarlo, todo el mundo conoce su trayectoria, que es un gran jugador. Nosotros estamos enfocados en lo que podamos hacer, en lo que vamos a plasmar en el campo y estamos con toda la motivación”, comentó Cristopher Núñez, en la previa de este partido tan esperado.

El juego podrá verse a través de ESPN y Disney+, un duelo nada fácil, pero a la vez atractivo, porque los brumosos se medirán contra el subcampeón de la Major League Soccer (MLS) y finalista de la última edición de Concachampions.

“Va a ser un partido muy lindo para jugar, el grupo está motivado, sabemos lo que nos jugamos y estamos en casa. En el fútbol no hay nada escrito, somos once contra once y buscaremos sacar el resultado”, apuntó el 10 de los brumosos.

Cartaginés jugó por última vez en la Liga de Campeones de Concacaf en 2013, pero cuando actuó en casa ante el Galaxy de Los Ángeles fue en el Estadio Nacional.

Pero propiamente en el “Fello” Meza, la última vez que el equipo de la Vieja Metrópoli jugó por Liga de Campeones de Concacaf data de 1997, contra el Tauro de Panamá y le ganó 5-0.

Por eso, este juego resulta tan representativo para Cartaginés y la razón por la que el técnico Amarini Villatoro dijo que esto debería cambiar y volverse más habitual decir presente en Concachampions, sin tener que esperar 29 años para vivir un partido así en Cartago, o que el club se demore 12 años en volver a clasificar a esta competición.

Porque también se trata de una competición que le da exposición internacional al club como institución, y que pone a los futbolistas ante la mirada de visores.

“Todo el mundo sabe que en este partido van a estar todos los ojos viéndonos, es una buena vitrina, pero aquí lo más importante es el equipo. Estamos mentalizados en sacar un buen resultado y eso es lo más importante”, citó Cristopher Núñez.

Sobre Vancouver Whitecaps, el futbolista blanquiazul destacó que cuenta con jugadores muy buenos, más allá del propio Thomas Müller.

“Vimos sus virtudes, sus defectos y buscaremos hacerles daño en los defectos que ellos tienen. Tienen un mediocampo muy bueno y buscaremos presionarlos.

”En lo personal, yo tengo mucha confianza ahora que estoy jugando mi posición, ha incrementado mi confianza y ansioso por enfrentar este partido, que será un juego distinto”, manifestó una de las figuras de Cartaginés.