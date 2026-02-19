Thomas Müller dedicó unas palabras al estadio Fello Meza (video)

Thomas Müller, figura del Vancouver Whitecaps de la MLS y rival de turno del Cartaginés en la Copa de Campeones de la Concacaf, tuvo elogios para el estadio Fello Meza, donde los brumosos enfrentan al conjunto canadiense.

Müller publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que el escenario le pareció hermoso.

“Finalmente inicia la temporada, acá en Costa Rica, en este hermoso estadio. ¡Vamos, Whitecaps!”, dijo.

En el juego entre los brumosos y Vancouver, el marcador al final del primer tiempo se mantiene 0-0. El dominio del balón lo tiene el cuadro canadiense, mientras que el club tico busca hacer daño por medio del contragolpe.

Müller inició el partido en el banquillo de suplentes.