Cartaginés inscribió a estos futbolistas para la Copa de Campeones de Concacaf

Cartaginés tiene un desafío internacional que se avecina, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Ya se supo la lista de Liga Deportiva Alajuelense con los primeros jugadores inscritos para la Copa de Campeones de Concacaf, pero también ya están registrados los primeros futbolistas brumosos en Concachampions. ¿Quiénes son?

Eso lo reveló la propia Confederación este martes 27 de enero, porque se acerca la puesta en marcha de una competición a la que Cartaginés regresó después de 12 años de ausencia.

Fue sufrido, pero los brumosos lograron su clasificación en Honduras, un repechaje contra Motagua. Y el retorno a Concachampions fue uno de los legados que dejó el técnico argentino Andrés Carevic en su paso por las filas brumosas.

Los jugadores que Cartaginés ya tiene inscritos para la Copa de Campeones de Concacaf son: Kevin Briceño, Randall Cordero, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Douglas López, Johan Venegas, Cristopher Núñez, Leonardo Alfaro, Juan Gaete, José Rodríguez, Luis Flores, Geancarlo Castro, Yael López, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Dariel Castrillo y Suhander Zúñiga.

Así como Bernald Alfaro, Nicolás Vargas, Brandon Brizuela, José Mora, Christopher Moya, Darién Hidalgo, Emmanuel Brenes y Justin Carrillo.

Ellos son los jugadores que Cartaginés tiene inscritos para la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

De primera entrada, se detecta que faltan en esa lista jugadores como el colombiano Ricardo Márquez y el argentino Enzo Fernández. Sin embargo, no hay problema con eso.

Según informó la Confederación, las listas han sido seleccionadas y enviadas por cada club y se publican como tales.

Para ser elegibles para disputar la Copa de Campeones Concacaf 2026, todos los jugadores deben estar inscritos en su club y en la Federación correspondiente y ser elegibles para jugar en cualquier partido de liga de la temporada actual de acuerdo con los plazos de transferencia de la FIFA en cada país.

Los clubes que hayan decidido inscribir a menos de 35 jugadores pueden seguir añadiendo jugadores adicionales hasta 44 horas antes de cada partido, siempre que su lista no supere los 35 jugadores.

Una vez inscrito un jugador, no podrá ser retirado ni sustituido. Asimismo, los clubes deberán seleccionar entre 18 y 23 jugadores de su lista de 35 futbolistas para completar sus listas definitivas para los partidos, 44 horas antes de cada encuentro.

La Copa de Campeones Concacaf 2026 es la principal competencia de clubes masculinos de la región y se disputará entre febrero y mayo de 2026.

El torneo coronará al club campeón de la Confederación y definirá al segundo de los cuatro representantes regionales que clasificarán a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La competencia se jugará bajo un formato de eliminación directa y estará compuesta por cinco rondas: primera ronda en febrero, octavos de final en marzo, cuartos de final en abril, semifinales entre abril y mayo, y la final el sábado 30 de mayo.

Las primeras cuatro fases se disputarán con partidos de ida y vuelta, mientras que la final, en la que se coronará al campeón de la región, se jugará a partido único.

De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su participación en la primera ronda, mientras que cinco avanzaron directamente a los octavos de final.

Quienes tienen ese privilegio por méritos deportivos de eximirse de la primera ronda son Liga Deportiva Alajuelense, Inter Miami CF, Deportivo Toluca FC, Mount Pleasant FA y Seattle Sounders FC.

El fútbol de Costa Rica tendrá apenas dos clubes nacionales en esta Concachampions. Uno es Cartaginés, que jugará la primera ronda ante Vancouver Whitecaps. La serie abrirá el 18 de febrero en Cartago; mientras que el partido de vuelta será el 25 de febrero en Vancouver.

Mientras que Alajuelense espera conocer en definitiva contra quién jugará en octavos de final de la Copa de Campeones, que será el vencedor del duelo de ida y vuelta entre el Real España de Jeaustin Campos y LAFC, pactados para el 17 y el 24 de febrero.

La Liga se estrenará en Concachampions de visita, el martes 10 de marzo y cerrará la serie en el Estadio Alejandro Morera Soto, el martes 17 de marzo.