Concacaf revela a quiénes inscribió Alajuelense en ‘Concachampions’; vea la lista (y los ausentes)

Liga Deportiva Alajuelense es tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. Con eso, los rojinegros debutarán en Concachampions en los octavos de final, saltándose la primera ronda.

Se acerca la Copa de Campeones de Concacaf y la Confederación reveló este martes 27 de enero las nóminas de jugadores inscritos por parte de cada uno de los equipos participantes.

En el caso específico de Liga Deportiva Alajuelense, el monarca del fútbol tico y tricampeón de la Copa Centroamericana tiene registrados apenas a 21 futbolistas.

¿Quiénes son? Según la información divulgada por Concacaf, la Liga ya tiene en regla para que actúen en Concachampions a Bayron Mora, Deylan Paz, Elián Quesada, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Anthony Hernández, Joel Campbell, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Ronaldo Cisneros, Rónald Matarrita, Washington Ortega, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Fernando Piñar, Deylan Aguilar, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Isaac Badilla y Daniel Velásquez.

¿Qué pasa con las incorporaciones más recientes, como Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar, José Alvarado y Malcon Pilone? La respuesta es que la Liga se encuentra en proceso de inscribirlos ante Concacaf.

Otro ausente de momento en esa nómina es el haitiano Tristán Demetrius, quien ya no jugará más con el primer equipo de Alajuelense en el Torneo de Clausura 2026, en vista de que el club llenó las cinco plazas de extranjeros.

Ellos son los jugadores que Liga Deportiva Alajuelense ya inscribió para jugar la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Según informó la Confederación, las listas han sido seleccionadas y enviadas por cada club y se publican como tales.

Para ser elegibles para disputar la Copa de Campeones Concacaf 2026, todos los jugadores deben estar inscritos en su club y en la Federación correspondiente y ser elegibles para jugar en cualquier partido de liga de la temporada actual de acuerdo con los plazos de transferencia de la FIFA en cada país.

Los clubes que hayan decidido inscribir a menos de 35 jugadores pueden seguir añadiendo jugadores adicionales hasta 44 horas antes de cada partido, siempre que su lista no supere los 35 jugadores.

Una vez inscrito un jugador, no podrá ser retirado ni sustituido. Asimismo, los clubes deberán seleccionar entre 18 y 23 jugadores de su lista de 35 futbolistas para completar sus listas definitivas para los partidos, 44 horas antes de cada encuentro.

La Copa de Campeones Concacaf 2026 es la principal competencia de clubes masculinos de la región y se disputará entre febrero y mayo de 2026.

El torneo coronará al club campeón de la Confederación y definirá al segundo de los cuatro representantes regionales que clasificarán a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La competencia se jugará bajo un formato de eliminación directa y estará compuesta por cinco rondas: primera ronda en febrero, octavos de final en marzo, cuartos de final en abril, semifinales entre abril y mayo, y la final el sábado 30 de mayo.

Las primeras cuatro fases se disputarán con partidos de ida y vuelta, mientras que la final, en la que se coronará al campeón de la región, se jugará a partido único.

De los 27 clubes participantes, 22 iniciarán su participación en la primera ronda, mientras que cinco avanzaron directamente a los octavos de final.

Quienes tienen ese privilegio por méritos deportivos de eximirse de la primera ronda son Liga Deportiva Alajuelense, Inter Miami CF, Deportivo Toluca FC, Mount Pleasant FA y Seattle Sounders FC.

El fútbol de Costa Rica tendrá apenas dos clubes nacionales en esta Concachampions. Uno es Cartaginés, que jugará la primera ronda ante Vancouver Whitecaps. La serie abrirá el 18 de febrero en Cartago; mientras que el partido de vuelta será el 25 de febrero en Vancouver.

Mientras que Alajuelense espera conocer en definitiva contra quién jugará en octavos de final de la Copa de Campeones, que será el vencedor del duelo de ida y vuelta entre el Real España de Jeaustin Campos y LAFC, pactados para el 17 y el 24 de febrero.

La Liga se estrenará en Concachampions de visita, el martes 10 de marzo y cerrará la serie en el Estadio Alejandro Morera Soto, el martes 17 de marzo.

