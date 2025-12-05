Este es el millonario botín recibido por Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense es el equipo que ha sabido sacarle el jugo económico a la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Liga Deportiva Alajuelense sacó en enorme beneficio deportivo pero también económico de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Obviamente entre más avance un club más gana, hasta dejarse la final. Y esa es una de las razones por las que en esta tercera edición había equipos que decían de frente que se habían reforzado lo más que podían, como ocurrió por ejemplo con el Olimpia de Honduras.

“Hemos demostrado que con trabajo, con planificación y también teniendo los pies bien puestos sobre la tierra, se logran cosas importantes. No es casualidad tener un tricampeonato centroamericano y estar donde estamos”, expresó el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez.

¿Cuánto dinero ha ganado la Liga en la Copa Centroamericana? Para iniciar los cálculos recuerde que todos los equipos participantes reciben un monto para la fase de grupos y de esa cifra salen los gastos para los viajes. Ese monto bruto (sin descontar viajes y otros gastos) de arranque es $160.000.

La Concacaf premia a cada ganador de grupo con $40.000 adicionales (esta vez, la Liga no ganó el suyo).

A partir de eso, conforme avanzan de ronda, los clubes van ganando $80.000. Esa es la cifra que perciben en cuartos de final y semifinales. Eso también lo reciben quienes disputan el repechaje y los dos equipos que avanzan a la final de la Copa Centroamericana.

Ya en la lucha directa por la corona, el campeón levanta el título, pero también se acredita $200.000.

Pero en realidad, su ingreso es el doble, porque el monarca tiene otro beneficio, deportivo y económico. Al saltarse la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf y entrar directo a los octavos de final, se exime de esa instancia, pero le pagan los $200.000 por superar esa fase.

Entonces, la noche del miércoles, Alajuelense se aseguró un ingreso de $480.000. Y antes de eso ya le habían dado $320.000, para un total de $800.000.

A esa cifra se le suman las taquillas en los partidos de local, que son para el equipo. Y en el caso de la Liga la cifra se mutiplica por tres, en vista que los dos años anteriores recibió lo mismo.

Incluso, tanto en 2023 como en 2024, al ser el mejor líder de grupo sumó otros $80.000.

En resumen, por el tricampeonato de la Copa Centroamericana de Concacaf, la Liga ha percibido $2.480.000 a lo largo de tres años, más taquillas.

Sin embargo, en Alajuelense siempre han defendido que este torneo importa, no solo por lo económico, sino por lo deportivo.

“Esta copa va para el Salón París, el museo que tenemos en el estadio. Me siento orgulloso de pertenecer a esta institución, la más grande de Centroamérica en los últimos tres años, con una historia enorme y ahora a seguir trabajando, con los pies sobre la tierra, porque tenemos un compromiso con el campeonato nacional”, destacó Marco Vásquez.

Según él, viene un proceso duro para Alajuelense, porque la carga de trabajo ha sido bastante fuerte para el equipo.

“Viajes, después del partido llegamos al hotel a la 1:30 a. m. para viajar a las 8 a. m. y lo que puedo decir es que estamos felices, pero a partir de ahora, a seguir trabajando para lograr el objetivo de volver al campeonato nacional, porque al frente tenemos equipos muy fuertes”, relató.

También dijo que la Copa Centroamericana de Concacaf le da proyección internacional al equipo, aparte de traer recursos frescos.

“Conseguimos una serie de logros al obtener un campeonato como este y esto nos da la posibilidad de pensar en crecer, de reforzar al equipo, de volver nuestros ojos al CAR. La Liga va a seguir trabajando con humildad para lograr objetivos, no solo campeonatos, sino desarrollar de forma integral a los jóvenes”, subrayó Marco Vásquez.

Finalmente, dijo que al jugar la final de la Copa Centroamericana, Alajuelense estuvo en la televisión desde Canadá hasta la Tierra del Fuego y que eso proyecta al equipo.

“El plan de internacionalizar al equipo es siempre un objetivo que está ahí. Cuando se reciba el premio, pues ya dependerá de la comisión financiera y de auditoría con la que trabajamos constantemente y me toca proponer cuál es el destino de los objetivos, pero siempre va enfocado a la parte deportiva”, concluyó Marco Vásquez.

