Este es el millonario botín recibido por Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense sacó beneficios deportivos y económicos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense es el equipo que ha sabido sacarle el jugo económico a la Copa Centroamericana de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense es el equipo que ha sabido sacarle el jugo económico a la Copa Centroamericana de Concacaf. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

