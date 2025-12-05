Puro Deporte

Alajuelense logra lo que no había hecho ningún equipo de Centroamérica

Estadígrafos resaltan el tricampeonato de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense tiene dominio total en la Copa Centroamericana de Concacaf, al ganar las tres ediciones que se han disputado.
Liga Deportiva Alajuelense tiene dominio total en la Copa Centroamericana de Concacaf, al ganar las tres ediciones que se han disputado. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.