Alajuelense logra lo que no había hecho ningún equipo de Centroamérica

Liga Deportiva Alajuelense tiene dominio total en la Copa Centroamericana de Concacaf, al ganar las tres ediciones que se han disputado.

Mientras recogían sus medallas y levantaban la copa en la tarima que se montó en la cancha sintética del Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, los integrantes de Liga Deportiva Alajuelense posiblemente ni se imaginaban lo que encierra ser tricampeones de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Pero los encargados de darle su lugar a los datos y los números hicieron lo suyo, como el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, quien lanzó una serie de apuntes de interés.

“Alajuelense es el primer equipo centroamericano en conseguir un tricampeonato en un torneo de Concacaf. En la Liga de Campeones lo lograron Cruz Azul en 1969, 1970 y 1971; y Monterrey, en 2011, 2012 y 2013, ambos mexicanos”, destacó Gerardo Coto en su cuenta de X.

De la mano con eso, pero viéndolo desde otra perspectiva, el comunicador señaló que la Liga queda en los registros como el primer tricampeón tico en un torneo internacional.

Además, fue el primer título internacional ganado por Óscar Ramírez como técnico; siendo la primera corona que Alajuelense levanta en Guatemala y el décimo primer título internacional que Alajuelense añade a su vitrina.

Como si se tratara de un complemento a esa información, el periodista y estadígrafo Christian Sandoval enumeró cuales son esos títulos oficiales internacionales de Alajuelense:

-1961: Confederación Norte, Centroamericana y Caribe

- 1986: Concacaf

- 1988: Centroamericano

- 1996: Grandes de Centroamérica

- 2002: Uncaf

- 2004: Concacaf

- 2005: Uncaf

- 2020: Liga Concacaf

- 2023: Copa Centroamericana

- 2024: Copa Centroamericana

- 2025: Copa Centroamericana

Él también destacó que desde que la competición regional se convirtió en la Copa Centroamericana, Alajuelense ha sido el único ganador. Y esos cetros los alcanzó con tres técnicos distintos: Andrés Carevic, Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez.

Un apunte más de Christian Sandoval se dio al mencionar al “Macho” como leyenda de la Liga, luego de que ganó cuatro títulos como jugador y que fue campeón de Concacaf en esa época. Además, registra seis títulos como técnico en Alajuelense, correspondientes a cinco campeonatos nacionales y esta Copa Centroamericana de Concacaf.

“Yo creo que la Liga siempre le ha dado el valor que se merece, creo que hemos sido un equipo serio, que siempre ha salido a buscar el torneo, que es importante, es el torneo de nuestra área, que nos da la posibilidad para ir a luchar el de Concacaf. Ahora somos tricampeones, que se dice fácil, pero para nada lo es”, comentó Joel Campbell.

Al 12 de Alajuelense le agradó ver que una masiva cantidad de aficionados rojinegros se tiraron a las calles el miércoles por la noche, festejando este título regional.

“Está la afición contenta y nosotros también porque es un torneo que no es para nada fácil y ganarlo tres veces seguidas también es importante para la institución, para la afición y ahora a disfrutar del momento; pero también enfocarnos en lo que viene, que también es importante para nosotros y para ellos”, citó Joel Campbell.

Al pensar en la manera en la que la Liga llegó a este tricampeonato centroamericano, el futbolista dijo que Xelajú fue un buen rival.

“Fue un partido que por momentos lo dominamos, en el primer tiempo tuvimos varias opciones para poder abrir el marcador y lastimosamente no se nos dio. Al final también ellos en los tiempos extra tuvieron bastantes ocasiones. Y gracias a Bayron Mora, que nos ayudó a sacar este título”, destacó.

Aarón Salazar dijo que la Liga se ha ido haciendo fuerte, y que entre todos se han acuerpado en momentos difíciles.

“Durante todo el torneo fuimos contra corriente, nos tocó cerrar de visita con resultados adversos y el equipo mostró carácter”, citó Aarón Salazar.

Fue a él a quien le desviaron en los penales y en ese instante se le vino el mundo encima.

“La mente de uno empieza a darle vueltas a todo, que no se va a lograr el objetivo por culpa de uno. En el momento es muy difícil, intenté cerrar mis ojos después del penal y confié en Bayron, que iba a tapar el penal siguiente”, apuntó Aarón Salazar.

