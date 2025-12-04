Puro Deporte

Futbolistas de Alajuelense interrumpen conferencia de Óscar Ramírez y vea lo que pasó (video)

Un momento espontáneo y sorpresivo vivió Óscar Ramírez luego de ganar la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Ronaldo Cisneros, Alberto Toril, Guillermo Villalobos y Diego Campos festejan el tricampeonato en Centroamérica de Liga Deportiva Alajuelense.
Ronaldo Cisneros, Alberto Toril, Guillermo Villalobos y Diego Campos festejan el tricampeonato en Centroamérica de Liga Deportiva Alajuelense. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

