Futbolistas de Alajuelense interrumpen conferencia de Óscar Ramírez y vea lo que pasó (video)

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Óscar “Macho” Ramírez atendía las consultas de los medios de comunicación minutos después de que Liga Deportiva Alajuelense levantó el cetro que lo acredita como tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

De paso, era el primer título internacional del técnico rojinegro que, fiel a su estilo, se mostraba ecuánime, destacando a Xelajú como un rival digno y combativo hasta el final.

Además, aseguró que ya estaba pensando en el partido del sábado ante San Carlos y en las semifinales, porque ahora viene el otro objetivo, que es luchar para que Alajuelense sea campeón nacional de nuevo.

El Macho hablaba de sus jugadores y reiteró que el trabajo de la gente que viene atrás, como él le dice a quienes no tienen tanta regularidad son quienes dan la seguridad de ayudar ante cualquier eventualidad.

Jugadores de Alajuelense se meten a la conferencia de prensa

“Aquí lo que se nos atraviesa un poco y que no estaba contemplado fue los ocho muchachos que nos llaman a la Selección en esta final y nos parten el grupo. Pudimos trabajar con algunos y tenemos que lidiar con eso, con situaciones de cargas.

”Y ahora enfocarnos en el cierre, que no es nada raro que aparezca alguien siendo la figura de algún partido, que ha sido la constante”, citó el “Macho”, quien se quedó sin palabras por un momento.

La puerta interna de la sala de prensa del Estadio Cementos Progreso se abrió e ingresó una escandalosa comitiva de jugadores rojinegros, encabezada por Joel Campbell y cantando a coro: “Liga campeón, Liga, Liga, Liga campeón, Liga, Liga, Liga campeón...”.

Joel Campbell, Rashir Parkins, Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Deylan Aguilar, Deylan Paz, Alejandro Bran, Diego Campos, Celso Borges, Tristán Demetrius fueron parte de los jugadores que interrumpieron esa rueda de prensa.

Jugadores de Alajuelense sorprenden a Óscar Ramírez

Los ahora tricampeones de Centroamérica no solo cantaban y brincaban, sino que con las botellas de agua que llevaban bañaron al “Macho” en pleno festejo ante la mirada de periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

Óscar Ramírez se levantó de la silla y se fue hacia la pared, intentando no terminar totalmente empapado, mientras veía a sus jugadores en ese festejo. Y en el instante solo atinó a decir: “Yo que me estaba cuidando de que no me mojaran”.

Óscar Ramírez quedó todo mojado después de la visita sorpresiva de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense y luego siguió dando declaraciones. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

La algarabía de los jugadores se trasladaba a la gradería, porque ahí estaban los aficionados que lograron adquirir las 650 entradas disponibles para el club visitante en el desenlace de una final de Centroamérica que se resolvió en penales.

Mientras eso ocurría en “La Pedrera”, en Ciudad de Guatemala, los aficionados también se tiraron a celebrar en las calles de Alajuela.

Esa reacción de la afición no se dio en las dos finales anteriores de la Copa Centroamericana, que la Liga cerró en su casa contra el Real Estelí.

Alajuelense llegó a su hotel de concentración a eso de la 1 a. m. y quien sacó del bus el trofeo fue Diego Campos. Él lo llevaba y lo mismo ocurrió este jueves a primera hora, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala.

Diego Campos y Celso Borges cargaban esa copa en sus manos, que llega a Costa Rica directo al Salón París, el museo que desde hace unas semanas se inauguró en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga ya retornó a casa y se dará un respiro, porque el sábado irá al partido contra San Carlos con un equipo conformado por varios jóvenes; mientras que quienes han llevado el trajín más fuerte descansarán, de cara a las semifinales.

