Óscar Ramírez: ‘La única manera de salir de esta rachita es ganando’

Óscar Ramírez confía en que su equipo reaccionará de una vez por todas, porque Liga Deportiva Alajuelense necesita puntos.

Liga Deportiva Alajuelense tiene un comportamiento extraño, porque en el semestre pasado hubo partidos que los jugaba muy bien y otros en los que no se veía en su mejor momento, pero resolvía.

Era una versión rojinegra que sacaba la garra, la rebeldía de la que tanto habló Óscar “Macho” Ramírez. Incluso, era un equipo que conseguía resultados vitales de último minuto, en la “Ligahora”.

Pero desde que empezó la competencia de este semestre, el equipo no se percibe con ese mismo chip de antes.

“Creo que ha habido momentos que hemos sido el equipo de ese tiempo, pero sí que hemos hablado y nos estamos ocupando en que con un error que cometamos, nos lo cobran y eso nos complica mucho los partidos”, expresó Óscar Ramírez.

Según el “Macho”, al verse ante la adversidad, la Liga tiende a comportarse ansiosa de alguna manera dentro del terreno de juego.

“Eso cuesta revertirlo y hemos tenido momentos en los que hemos tenido la ventaja, como contra Liberia y Heredia, y en menos de cinco minutos hemos perdido la ventaja. Entonces, son cosas que hemos hablado y que hemos tratado de manejar como grupo a lo interno”, apuntó.

Óscar Ramírez lamentó la derrota en el clásico del sábado, porque aseguró que se trataba de una bonita oportunidad para poder quebrar lo que él llama “esta rachita”.

“No se nos da, pero no lo siento así... Los que estamos en el fútbol sabemos de estas rachas, por más que intentés y todo, muchas veces al intentar con más ganas te pasa otra vez. Y con esto, la única manera es ganando”, citó el estratega del campeón nacional.

Añadió que no importa si es con marcador de 1-0 o lo que sea, para volver a recuperar la confianza con un gane, más la unión del grupo, al estar todos juntos.

Después del clásico, Liga Deportiva Alajuelense afronta una seguidilla brava de partidos. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Después de la derrota en el clásico, Alajuelense visitará el sábado 28 de febrero a Puntarenas FC, luego recibirá a Cartaginés el 3 de marzo e irá a Ciudad Quesada para enfrentarse contra San Carlos el 7 de marzo.

Luego de eso, los rojinegros viajarán a Estados Unidos para estrenarse en la Copa de Campeones de Concacaf contra Los Ángeles FC, en el juego de vuelta de los octavos de final de esta competencia internacional.

Eso implica que las semanas que vienen serán ajetreadas para Alajuelense, y sin derecho a fallar, después de todos los puntos que han perdido los manudos.

“Tal vez en la parte de credibilidad, de emotividad del equipo. Al estar con esto de no lograr puntuar, sí llega un cierto recelo, una incógnita de qué va a pasar, aparte de que tocó un gran equipo, que ya ustedes vieron que es un equipo pesado.

”Entonces, en esa parte sí molesta no lograr estar bien con los ganes en el campeonato para llegar en una mejor parte anímica de grupo”, comentó Óscar Ramírez.

Ahora el “Macho” cruza los dedos para comenzar a recuperar jugadores y si les da rodaje en estos juegos que siguen antes de ir a Concachampions, cree que la Liga puede recobrar la estabilidad que mostraba en la Copa Centroamericana.

“Pero el hecho de no ganar no permite estar con esa tranquilidad o esa confianza de poder enfrentar esto de la Concachampions; pero tenemos que enfrentarlo y tenemos que seguir. Somos un equipo grande y hay rachas. A como hay buenas, hay malas, y en esta tenemos que dar el do de pecho”, argumentó.

Óscar Ramírez reveló unas palabras que se pronunciaron el camerino y es que en Alajuelense tienen claro que para salir de esto, tienen que hacerlo todos juntos y lograr puntuar.

“Nos queda Puntarenas, Cartago y San Carlos, para luego ir a enfrentar ese partido. Ya por lo menos los hemos visto y sí hay que tener cierta precaución y ver de qué manera podemos recuperar en estos 15 días a esos muchachos”, concluyó el técnico de la Liga.

