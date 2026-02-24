¿Está en crisis Alajuelense? Kenneth Vargas responde sin rodeos tras el clásico

El mal momento de Liga Deportiva Alajuelense no se termina y el propio Joseph Joseph fue muy claro después del clásico: “No es normal lo que está pasando, llevamos un porcentaje de rendimiento bajo y no estamos contentos”.

¿La Liga está en crisis? Esa consulta la recibió Kenneth Vargas en zona mixta, al ser uno de los tres futbolistas del campeón nacional que brindaron declaraciones después de la derrota ante Saprissa.

“Yo no lo considero como crisis, nosotros somos autocríticos, ya lo hablamos internamente, que está en nosotros. Quedan todavían 30 puntos, está en nosotros, tenemos una segunda vuelta toda por delante, sabemos que está más en nosotros y en nadie más”, afirmó Kenneth Vargas.

Agregó que en camerino rojinegro tienen muy claro de que esta mala racha tiene que pasar y que los únicos que pueden lograr que eso pase son ellos mismos.

“Somos autocríticos de lo que está pasando, entonces creo que esta semana trabajaremos para revertir la situación. Veremos en el video qué hay que hacer bien, qué hacemos mal y qué estamos dejando de hacer”, opinó.

El extremo se siente convencido de que Alajuelense tiene toda la capacidad para cambiar el rumbo de esa situación incómoda en la que está.

“Si no ganamos no nos está alcanzando, entonces hay que ser bastante autocríticos, trabajar cada vez más y hacer algo diferente para poder revertir esta situación (...). Tenemos que ser autocríticos, humildes y ver qué está pasando”.

Otra consulta que recibió fue sobre las comparaciones entre lo que hacía Kenyel Michel y lo que él está mostrando.

“Yo creo que yo estoy aquí, ya él no está aquí. Es cierto que me trajeron para suplirlo a él, pero al final de cuentas él es una persona, yo soy otra y somos jugadores parecidos, pero en sí muy diferentes. Si me trajeron aquí es para demostrar y hacer todo lo que yo he hecho cuando estaba en Europa”, respondió Kenneth Vargas.

En Alajuelense salieron muy molestos del clásico nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense tiene esta semana larga para entrenar y prepararse para su próximo juego, que será el sábado 28 de febrero, a las 7 p. m., de visita ante Puntarenas FC.

