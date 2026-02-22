¿Está en juego el puesto de Óscar Ramírez en Alajuelense? Esto responde Joseph Joseph

En Liga Deportiva Alajuelense quedaron disconformes con el arbitraje en el clásico.

Joseph Joseph no solo salió a cuestionar el arbitraje después de que Liga Deportiva Alajuelense perdió el clásico contra el Deportivo Saprissa en el Estadio Ricardo Saprissa.

El presidente de la Liga también dijo que en el equipo son muy autocríticos y que en cuanto a puntos, llevan un porcentaje muy bajo. Además, se refirió a Óscar Ramírez.

- ¿Está en juego el puesto de Óscar Ramírez?

- No, no, no... En lo absoluto.

- ¿Es normal lo que está pasando en la Liga?

- No es normal lo que está pasando, llevamos un porcentaje de rendimiento bajo y no estamos contentos.

- Marcelo Sarvas se fue. ¿Siente que hace falta otro asistente?

- A Marcelo Sarvas le salió esa oferta de trabajo, no la podía rechazar y nosotros no se lo íbamos a impedir. Ya no está y no ganamos nada siguiendo ese tema. En cuanto a reforzar el cuerpo técnico, esa es más una decisión de Óscar. Nosotros lo apoyamos, confiamos mucho en él y eso es una decisión más de él.

- ¿Cómo ve al plantel? ¿Le pesan las bajas? ¿Le hizo falta fichar en alguna posición?

- No, no siento eso. Yo siento que tenemos una planilla más fuerte este semestre que en el semestre anterior.

Óscar Ramírez sabe que tiene que levantar a Liga Deportiva Alajuelense. En el primer duelo entre ellos desde el banquillo, Hernán Medford se dejó los tres puntos. Aquí se saludan antes del partido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

