Óscar Ramírez habló de reuniones en Alajuelense y la urgencia que tienen

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez tiene claro que la única manera de levantar a Liga Deportiva Alajuelense es ganando.

Óscar “Macho” Ramírez sabe bien que para Liga Deportiva Alajuelense el tiempo se agota. Si fuera boxeo, imagine al León contra las cuerdas y al borde del nocaut, pero es fútbol. Y a lo interno del club saben bien que un segundo aire podría cambiarlo todo.

De ahí que se han dado reuniones entre los jugadores y también del cuerpo técnico con ellos, según contó el propio técnico rojinegro.

Este martes, la Liga recibirá a Cartaginés y Óscar Ramírez apuntó que es un partido muy serio, ante un rival que ha hecho bien las cosas y que anda en buen nivel.

“Tenemos que ver de qué manera podemos acercarnos a esa zona de clasificación. Lo único que nos queda es buscar el marco, creo que es un tema que está clarísimo para este martes”, mencionó Óscar Ramírez.

También le ha dicho a sus jugadores que no pueden perder la calma. Según él, todos quienes han pasado por el fútbol saben que hay buenos y malos momentos.

“Desgraciadamente, nos está tocando un momento no bueno y con el que tenemos que lidiar. Se ha trabajado, como te digo, en cancha, se ha hablado con los jugadores, se ha hecho el tema de videos y esperemos que este martes no se repita ya, porque es algo que tenemos que parar ya”, comentó, en alusión a los fallos defensivos.

Otra situación a la que le pone atención es a lo anímico, porque cuando las cosas no salen aparece tanto la ansiedad como la frustración.

“Es un tema que hemos tratado de manejar en el sentido de la confianza y de eso. Levantamos al equipo, trabajamos en la semana, reuniones entre ellos, reuniones con nosotros... Y vamos a la cancha, pero desgraciadamente no nos están perdonando”, apuntó el técnico rojinegro.

Para él, ir perdiendo desde el minuto 13 ya lo complicado todo, porque “un gol tempranero no deja de ser un motivo jodido, sabiendo el momento en que estamos”.

El “Macho” confesó que pensó que qué pasa cuando cayó el segundo gol de los naranjas, que aún no sabe si fue de espalda o con la nuca.

“Cuando uno ve esas cosas dice: carajo, no quieren las cosas acomodarse. Qué difícil, tiene su problemática, porque te afecta la parte anímica y más en un momento cuando queremos estar arriba y puntuar”, citó.

Ante eso, dijo que lo único es estar concentrados al máximo, porque insiste en que la situación es difícil y Cartaginés se ve bien con Amarini Villatoro.

“Ya hemos tenido varios enfrentamientos. Es un muchacho muy capaz, con un cuerpo técnico importante a su alrededor. Ha encontrado un grupo bueno en Cartago, le ha sentado bien ahí, los muchachos han crecido y está dando la batalla”, comentó.

También dijo que los brumosos vienen de hacer una buena presentación en la Copa de Campeones de Concacaf, de acuerdo con las circunstancias con respecto a la MLS y la Liga MX.

“Ahora nos vamos a enfrentar y este martes es un partido muy importante para poder puntuar y, ojalá, salir de esta racha. La verdad necesitamos un gane inmediato para poder estar ahí con esa credibilidad y esa parte de optimismo”, concluyó Óscar Ramírez.

