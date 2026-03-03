¿Seguirá Óscar Ramírez en Alajuelense? El ‘Macho’ dejó ver lo que tiene en mente, en medio de la crisis

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Después de ser campeón nacional, la Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez tiene un rendimiento del 33,33% en lo que va del Torneo de Clausura 2026.

Óscar “Macho” Ramírez posiblemente ni duerme pensando en cómo saca a Liga Deportiva Alajuelense de la crisis en la que se encuentra, con apenas 9 puntos de 27 posibles y un rendimiento bajísimo del 33,33%.

El técnico de la Liga cuenta con el respaldo de la dirigencia, que sigue creyendo en él y el propio entrenador tampoco está dispuesto a tirar la toalla.

Al repasar su historial en el banquillo, se recuerda el capítulo en 2013 cuando luego del tricampeonato renunció a la Liga. Más adelante, en 2018, en la Federación Costarricense de Fútbol hasta pensaban en renovarlo.

Pero al regresar del Mundial de Rusia se presentó un nuevo episodio con el “Macho”, cuando él tomó la decisión de alejarse del fútbol y hacer una pausa prolongada hasta que volvió a la Liga.

Hace unos días, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, expresó que tenía intención de renovarlo en el banquillo de Alajuelense. ¿Continuará el “Macho” en la Liga?

La pregunta la respondió Óscar Ramírez en la conferencia de prensa previa al partido de este martes entre Alajuelense y Cartaginés.

“Yo soy muy de tener los límites de contratos y todas estas cosas y analizarlos cuando terminan. Muchas veces hay un tema, y en este momento puedo decir que estoy con las ganas, con los deseos de poder salir de este bache, de que el equipo recupere lo que hicimos en el semestre pasado para poder lidiar con buscar ese bicampeonato y es ahora”, afirmó Óscar Ramírez.

El entrenador admitió que en la Liga ya le han hablado “cosas ahí”, en alusión a una posible renovación, pero considera que no es el momento para eso.

Óscar Ramírez espera que este mes de marzo sea diferente al febrero sin victorias para Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Yo la verdad estoy enfocado en poder terminar bien esto, lo que tengo de compromiso y luego ya se verá; porque en esto entra el tema de la familia, el tema de uno y momentos.

”La edad también ya es un tema que hay que considerar (tiene 61 años), la salud y veré. Entonces esperar, Dios quiera que todo salga mejor, que mejore esto y poder estar más tranquilo para ver lo que prosigue en esto”, manifestó el “Macho”.

Momentos duros en Alajuelense

Hace un año, la dirigencia decidió destituir a Alexandre Guimaraes cuando se llevaban 18 fechas y aunque el equipo se mantenía invicto, registraba 8 triunfos y 10 empates.

La afición estaba disconforme y el canto de “Fuera Guima” detonó su salida. A Guima, el liguismo le cobraba que no consiguió el ansiado título de campeón nacional, algo que Óscar Ramírez tiene a su favor.

El mensaje de Óscar Ramírez al liguismo

Antes del partido ante los brumosos, el timonel rojinegro le envió un mensaje al liguismo, que inició así: “A la afición yo la entiendo; igual yo soy liguista y quiero ganar. Estoy ahora aquí al mando y bendito Dios pasó lo de diciembre, pero estamos en un momento y esto es de momentos”.

Óscar Ramírez mencionó que él tiene el recuerdo de un tricampeonato y un cuarto campeonato donde arrancaron con un montón de bajas, volvieron a recaer en un mal momento y luego hicieron una segunda vuelta muy buena.

“Nos faltó un bendito punto para llegar. Si hubiéramos clasificado creo que estábamos para hacer el cuarto, pero son momentos que la vida pone y hay que lidiar con esto y hacerles frente”, apuntó.

Añadió que a lo interno de Alajuelense absolutamente todos están tratando de darle vuelta a esta crisis que viven hoy.

“Son momentos que no queremos pasar después de tanta cosa tan bonita y que nos ha costado. Y la única manera es trabajando y tratar de sacarlo adelante”, subrayó Óscar Ramírez.

Alajuelense recibirá a Cartaginés este martes 3 de marzo, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.