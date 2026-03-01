Esto dijo Óscar Ramírez ante la nueva derrota de un Alajuelense en crisis

Óscar Ramírez está preocupado con lo que ve de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense está inmerso en una crisis de resultados de la que no logra salir, que va más allá de la eliminación del Torneo de Copa y de lo que al principio se veía como un mal arranque.

El campeón nacional perdió sus últimos tres partidos consecutivos en el Torneo de Clausura 2026, ante Sporting, Saprissa y Puntarenas.

Pero si se toma en cuenta todo el semestre (contemplando Copa y campeonato nacional), de once partidos, la Liga registra dos ganes, tres empates y seis derrotas.

¿Qué dice Óscar Ramírez? Luego de la nueva caída de Alajuelense, el “Macho” dejó entrever que no entiende qué pasa y también admitió que la primera parte en este encuentro “fue lo peor que hemos jugado”.

“¿Usted me dice qué hemos hecho? La verdad que hemos hecho de todo, en el sentido de revisar los videos, de analizar los goles en contra. De hecho, hemos recibido varios de centro, tratamos de corregir y resulta que el primer gol es de centro. Ahí sí uno se preocupa”, expresó Óscar Ramírez.

Añadió que si fuera que no trabajan y que no hacen las cosas, habría una explicación, pero afirmó que no es así.

“Es una situación difícil en el sentido de que no puntuamos y nos estamos retrasando (en la tabla) al terminar la primera vuelta y tenemos que hacer una muy buena segunda vuelta para estar entre los cuatro”, citó.

Óscar Ramírez también afirmó que “no es normal” todo lo que ha pasado del semestre pasado para este.

“Es otra cosa y no es por falta de trabajo, no es por interés de los jugadores, todos ponen ganas. Nadie quiere perder, todos están enojados y hay momentos en los que no ayuda la suerte”, aseguró.

Según el técnico de Alajuelense, se le puede preguntar a cualquier futbolista y todos van a decir que sí han trabajado las situaciones que les vienen pasando.

“En esta semana dedicamos casi dos días a la manera en cómo nos han hecho los goles y desgraciadamente venimos y nos vuelve a pasar”, mencionó.

Para este juego, el estratega presentó cambios y también estuvo modificando el sistema durante el juego, pero nada funcionó, porque el resultado fue el mismo.

Dijo que como a la Liga no la están perdonando, optó por otro sistema para protegerse, en una cancha difícil y siempre los anticiparon.

En este juego, Celso Borges estuvo en la suplencia y no vio minutos. Según el “Macho” fue porque visualizó un partido muy friccionado, mucho de brincar y chocar.

“Se le iba a complicar a Celso y yo se lo expliqué clarito. No es nada de cosa de juego, sino por lo que vemos en la cancha y más bien me sorprendió, porque la vi mejor”, citó.

Óscar Ramírez aprovechó para felicitar al técnico porteño César Alpízar y dijo que en el primer tiempo vio mucho juego fluido de los naranjas.

“Y nosotros un poco destiempados y, a partir de ahí, empiezan a ganarnos. Principalmente, el primer tiempo fue de lo peor que hemos jugado y de hecho lo hablamos en el camerino, que más de ahí no podemos pasar y simplemente que Puntarenas hizo un partidazo”, concluyó Óscar Ramírez.

